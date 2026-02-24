Cambio de planes en el Betis con Altimira, el Atlético de Madrid se la juega en la Champions, ni Prestianni ni Mourinho estarán ante el Real Madrid... Así vienen las portadas

El Real Betis, el Real Madrid y el Atlético de Madrid protagonizan las portadas de los medios deportivos españoles

El Real Betis, el Atlético de Madrid y el Real Madrid son los grandes protagonistas de las portadas de la prensa deportiva española del 24 de febrero de 2026. los verdiblancos barajan un escenario diferente con Altimira de cara al mercado de verano, mientras que los dos conjuntos madrileños están pendientes del partido de vuelta de la fase extra previa a los octavos de final de la UEFA Champions League.

Altimira, en la rampa de salida del Real Betis

El mediocentro del Real Betis ha perdido protagonismo este temporada en el Real Betis y más con la llegada de Fidalgo. Altimira, que ha protagonizado varios intereses en los últimos mercados de fichajes, se coloca en la rampa de salida de cara al verano en el que el club podría hacer caja con el futbolista catalán.

El Atlético de Madrid se la juega en la Champions League ante el Club Brujas

Como una final a único partido en febrero, el Atlético de Madrid repone en juego su supervivencia en la Champions League aferrado al impulso del Metropolitano, presionado por sus obligaciones, fijado como favorito, advertido por sus vaivenes y enfrentado al Brujas, al que debe ganar ya sea en los 90 minutos, en la prórroga o en los penaltis para evitar un fiasco. El 3-3 de la ida señala las necesidades del equipo de Diego Simeone. También lo avisa para la vuelta de este martes, sin ningún margen de error ni ninguna excusa; cara a cara frente a su futuro más inmediato en el torneo de los torneos, el que le falta aún en su historia, imposible todavía para el técnico y para el Atlético.

Ni Mourinho ni Prestianni estarán ante el Real Madrid en la vuelta de la fase extra previa a los octavos de final

El Real Madrid y el Benfica se volverán a enfrentar este miércoles, esta vez en el estadio Santiago Bernabéu en un partido de alta tensión tras el incidente del último encuentro, cuando Vinicius acusó a Gianluca Prestianni de proferirle un insulto racista, por lo que el argentino ha sido sancionado provisionalmente con un partido de suspensión. Mourinho no se sentará en el banquillo del Santiago Bernabéu ya que en la ida vio la tarjeta roja, por lo que ni e técnico ni le extremo argentino estarán en la vuelta de la fase extra previa a los octavos de final de la UEFA Champions League.