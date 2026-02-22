El Sevilla gana en Getafe, caza a un rival directo y se aleja del peligro provisionalmente

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 23 de febrero de 2026

GETAFE 0-1 SEVILLA FC: RESPIRAN

El Sevilla, con un gol salvador de Sow, gana a un rival directo y se aleja de la zona peligrosa justo antes de afrontar un derbi con cuentas pendientes

KÉVIN DENKEY OFRECE GARANTÍAS

El delantero pretendido por el Betis en el pasado mercado y que sigue en la agenda ofrece una exhibición en la MLS

EL BARÇA ACEPTA EL REGALO

El equipo blaugrana no falla ante el Levante (3-0) y recupera el liderato de LaLiga; el Villarreal se asienta tercero

EL BASKONIA, NUEVO CAMPEÓN DE COPA

El conjunto vitoriano sorprende al Real Madrid (89-100) y gana la Copa del Rey de baloncesto 17 años más tarde