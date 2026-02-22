FC Barcelona 3-0 Levante: El Barça recupera el liderato con autoridad y pegada

El FC Barcelona recupera el liderato tras imponerse con autoridad y aprovecha el tropiezo del Real Madrid

El liderato cambió de manos con la misma rapidez con la que se había escapado días atrás. El FC Barcelona supo sacar partido del inesperado resbalón del Real Madrid en Pamplona y volvió a lo más alto de la clasificación. La reacción azulgrana fue inmediata: intensidad desde el primer minuto, presión alta y una clara voluntad de no dejar pasar la oportunidad.

El ambiente en el Spotify Camp Nou acompañó la remontada anímica del equipo. Con una notable entrada y un entorno marcado por la actividad institucional del club, la afición celebró un triunfo que, sin ser deslumbrante, resultó eficaz, sólido y convincente. Los tantos de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López sellaron una victoria que devuelve la sonrisa al barcelonismo.

Un inicio con carácter y respuesta inmediata

El encuentro arrancó con un susto tempranero tras un desajuste defensivo que obligó a Joan García a intervenir con acierto ante Carlos Álvarez. Esa acción despertó a los locales. A partir de ahí, el Barça asumió el control del balón y del ritmo del choque, abriendo el campo y atacando por ambos costados.

La apuesta táctica de Hansi Flick incluyó novedades importantes. Sin varios titulares habituales, el técnico alemán dio protagonismo a futbolistas menos recurrentes. Joao Cancelo, ubicado en el lateral izquierdo, fue un puñal constante, mientras que Marc Bernal aprovechó su oportunidad con personalidad. Precisamente el joven centrocampista inauguró el marcador tras un servicio preciso de Eric García, atacando el espacio con determinación.

El gol aportó tranquilidad y reforzó la idea de que el equipo debía dar un golpe sobre la mesa después de las dudas recientes.

Frenkie de Jong marca el pulso del partido

Con el marcador a favor, el Barcelona mantuvo la presión y la ambición. Robert Lewandowski y Raphinha rozaron el segundo tanto en varias acciones consecutivas, evidenciando el hambre ofensiva del conjunto catalán. Sin embargo, sería Frenkie de Jong quien ampliaría la ventaja.

El neerlandés, llegando desde segunda línea, culminó una jugada gestada nuevamente por Cancelo, que firmó una actuación sobresaliente. Su centro medido encontró a De Jong libre de marca para establecer el 2-0 antes del descanso. El Barça dominaba en posesión, circulación y llegadas, mientras el rival apenas encontraba espacios para desplegar su transición ofensiva.

Pedri regresa y Fermín sentencia

Tras el intermedio, el equipo no bajó el listón. La entrada de Pedri, superada su lesión, fue recibida con una ovación cerrada. Su presencia aportó claridad y pausa en la construcción. El control era absoluto y el tercer gol parecía cuestión de tiempo.

Ese tanto definitivo llegó desde las botas de Fermín López, que conectó un disparo potente y preciso imposible para el guardameta rival. El 3-0 certificó una victoria trabajada y reafirmó el compromiso colectivo.

El Barcelona no firmó su actuación más brillante del curso, pero sí demostró madurez, ambición y concentración. Supo gestionar los momentos de incertidumbre y castigar los errores del adversario. Con este triunfo, el conjunto azulgrana vuelve a liderar la clasificación con una ligera ventaja sobre el Real Madrid.

Ficha técnica

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín (Araujo, 88’), Cancelo; Dani Olmo (Fermín López, 66’), Marc Bernal (Pedri, 66’), Frenkie de Jong; Lamine Yamal (Bardghji, 88’), Lewandowski (Ferran Torres, 66’), Raphinha.

Levante UD: Mathew Ryan; Toljan, Dela, Oriol Rey, Alan Matturro, Manu Sánchez; Víctor (Paco Cortés, 46’), Olasagasti, Tunde (Tay Abed, 70’); Carlos Álvarez (Iker Losada, 84’), Iván Romero (Etta Eyong, 70’).

Goles: 1-0 (4’) Marc Bernal. 2-0 (33’) Frenkie de Jong. 3-0 (81’) Fermín López.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-manchego).

Amonestaciones: Tunde (20’), Gerard Martín (45+3’) y Marc Bernal (59’).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou con 44.936 espectadores