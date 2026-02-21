Hansi Flick habla sobre la vuelta de Pedri ante el Levante: "Quizás pueda jugar algunos minutos pero lo positivo es que está de vuelta"

Hansi Flick compareció en la previa del Barcelona - Levante por la jornada 25 de LaLiga. Tras la derrota ante el Girona, habló del regreso de Pedri, del debate interno por los penaltis y de la necesidad urgente de recuperar solidez defensiva

El margen de error se ha reducido al mínimo en el Barcelona. Tras perder el liderato en Montilivi ante el Girona y haber encajado demasiadas ocasiones en los últimos encuentros, Hansi Flick salió a escena con un mensaje claro: el equipo necesita recuperar intensidad, liderazgo y control.

El técnico alemán no escondió la preocupación. Reconoció que en los últimos partidos el Barça ha concedido demasiado y que la reflexión interna ha sido profunda. No fue una charla rutinaria. Fue una reunión larga, más extensa de lo previsto, en la que se abordaron errores estructurales y responsabilidades individuales.

“Hemos recibido muchas ocasiones de los rivales y hemos hablado de qué hay que hacer para mejorar y regresar a nuestro mejor nivel”, explicó Flick. “Ha habido un debate abierto, pero he sido claro”. La frase resume el tono de una comparecencia marcada por la autocrítica y la exigencia.

Un problema defensivo que preocupa

Más allá del resultado ante el Girona, lo que inquieta al cuerpo técnico es la tendencia. El Barça está perdiendo demasiados balones en el último tercio y eso está generando transiciones peligrosas en contra. Cuando el equipo ataca mal posicionado, deja espacios abiertos a la espalda que los rivales están sabiendo explotar.

Flick fue especialmente didáctico al explicar el problema. “Cuando jugamos contra bloques bajos y perdemos balones en el último tercio, si no estamos bien colocados dejamos espacios abiertos”, señaló. La solución pasa por estar más conectados, presionar mejor tras pérdida y aumentar la intensidad tanto con balón como sin él.

El técnico no habló de cambiar el estilo, sino de ejecutarlo mejor. “Nuestro estilo está claro”, subrayó. Lo que falla no es la idea, sino la aplicación. Y eso, en su opinión, depende directamente de la concentración y del compromiso colectivo.

La cuestión del liderazgo

Uno de los puntos más llamativos de su discurso fue la referencia explícita a la falta de líderes en determinados momentos del partido. En una plantilla joven, la responsabilidad debe repartirse y asumirse con naturalidad, algo que Flick considera todavía en proceso de construcción.

“Necesitamos líderes en el campo, es verdad”, admitió. “Les he dicho que me lo demuestren y se hagan responsables de nuestros objetivos porque ellos están en el terreno de juego”. No es una crítica directa, pero sí una llamada de atención clara.

El alemán considera que el liderazgo no siempre es cuestión de edad o jerarquía, sino de actitud en momentos críticos. En Girona, según explicó, los primeros quince minutos fueron buenos, pero el equipo perdió sensaciones al no transformar las ocasiones en goles. Esa pérdida de confianza fue el punto de inflexión.

El regreso de Pedri y el papel de los referentes

En ese contexto, el posible regreso de Pedri adquiere una dimensión especial. Flick confirmó que podría tener algunos minutos ante el Levante, aunque insistió en la prudencia. “Lo positivo es que ya está entrenando con el grupo. Es muy importante para nosotros”.

El técnico lo definió como “un líder diferente”, un futbolista cuya influencia no se basa en la voz, sino en la calidad y en la capacidad para ordenar el juego. En una plantilla que busca referencias, su vuelta puede aportar equilibrio y claridad en la toma de decisiones.

También mencionó la progresión de Gavi y el regreso de Rashford como factores que pueden ayudar a reforzar el carácter competitivo del equipo. Flick ve señales positivas, pero insiste en que el paso definitivo debe darse sobre el césped.

El debate de los penaltis

Otro de los asuntos que sobrevuela el vestuario es la gestión de los penaltis tras varios fallos recientes, incluido el de Lamine Yamal ante el Girona. Flick sorprendió al admitir que no hay un lanzador fijo designado.

“Fallar tres penaltis no es bueno teniendo en cuenta nuestra calidad”, reconoció. “El que se sienta con más ganas debe asumir la responsabilidad”. Aunque no se ha tratado directamente con los jugadores, el cuerpo técnico sí ha analizado la situación.

La decisión de dejar la elección abierta puede interpretarse como un ejercicio de confianza en la madurez del grupo. Sin embargo, en momentos de presión, la ausencia de una jerarquía clara puede generar dudas.

Intensidad y mentalidad

Flick quiso dejar claro que no está desanimado, pese al bache. “¿Me ves bajo de ánimos?”, respondió entre sonrisas ante una pregunta directa. Insistió en que los días de pausa han servido para reflexionar y detectar los puntos débiles.

El técnico alemán entiende que la confianza se construye a través de resultados, pero también desde la convicción en el trabajo diario. “A veces es necesario marcar uno o dos goles para ganar en confianza”, apuntó, consciente de que el equipo necesita reencontrarse con su mejor versión ofensiva.

El duelo ante el Levante se presenta como una prueba inmediata. No será sencillo, advirtió, porque el rival defenderá bien y exigirá paciencia y precisión. Pero más allá del resultado, lo que está en juego es la dinámica.

El Barça ha entrado en un momento de la temporada donde cada detalle pesa tras varias derrotas dolorosas. Flick lo sabe y ha decidido intervenir antes de que el problema sea mayor. La reacción debe llegar ahora. Porque el margen, a estas alturas, es mínimo.