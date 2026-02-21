Víctor Font planea el regreso de Messi al Barcelona: "Solo podrá retirarse en el Barça si Laporta no gobierna"

Víctor Font sitúa a Leo Messi en el centro de la campaña electoral del FC Barcelona y plantea un plan para que el argentino se retire de corto en el Spotify Camp Nou, asuma la 'Presidencia de Honor' y vincule su marca de forma vitalicia al club. El proyecto apunta directamente al mandato de Joan Laporta y condiciona cualquier regreso a un cambio en la presidencia

La campaña electoral del Barcelona ha entrado en una fase en la que los símbolos pesan tanto como los programas. Y no hay símbolo más poderoso en la historia reciente del club que Lionel Messi. En una comparecencia, Víctor Font decidió convertir ese vínculo emocional en el eje estratégico de su candidatura.

El líder de la plataforma 'Nosaltres' presentó oficialmente el denominado “Proyecto Messi”, una iniciativa que, según explicó, lleva gestándose desde 2022 y que pretende reparar lo que considera una fractura histórica entre el club y el futbolista. No se trata únicamente de un homenaje ni de un acto simbólico, sino de una hoja de ruta con implicaciones deportivas, institucionales y económicas.

Font fue directo en su planteamiento y dejó una frase que marcó el tono del acto: la despedida de Messi vestido de corto en el césped solo sería posible si hay un cambio en la presidencia y Joan Laporta no continúa al frente del club tras el 16 de marzo. La afirmación fue recibida con aplausos por los asistentes y convirtió el proyecto en una declaración política de primer orden.

El eje deportivo: un adiós en el césped

El punto más impactante de la propuesta es la posibilidad de que Messi se retire como jugador del Barcelona. Font defendió que el argentino no puede cerrar su etapa con una despedida privada o institucional en una sala cerrada, sino que debe hacerlo sobre el terreno de juego y ante la afición.

La hipótesis temporal se sitúa a finales de 2026, una vez concluido el Mundial y finalizada la temporada en la MLS con el Inter Miami. Font dejó claro que el regreso dependería de la voluntad del propio futbolista, de su estado físico y de la situación deportiva del club en ese momento, pero insistió en que la puerta debe estar abierta.

El precandidato matizó que cualquier retorno requeriría el visto bueno del área deportiva y del entrenador del primer equipo. No quiso presentar la idea como una imposición emocional, sino como una posibilidad que debería encajar en la planificación técnica. Aun así, el mensaje político fue inequívoco: bajo el actual mandato no se contempla ese escenario.

La dimensión institucional: Presidencia de Honor

El segundo vértice del proyecto es institucional. Font propone ofrecer a Messi la Presidencia de Honor del club, siempre que la Asamblea lo apruebe tras una reforma estatutaria. El objetivo es otorgarle un rol representativo permanente y convertirlo en el gran embajador global del Barça.

Durante su intervención, Font describió a Messi como un referente que encarna los valores del barcelonismo: trabajo, compromiso, honestidad y liderazgo. La intención es reconstruir el vínculo formal entre la entidad y su mayor exponente deportivo, algo que considera clave para fortalecer la identidad del club en un contexto de transformación.

La propuesta no se limita a un título simbólico. Implicaría un papel activo en la proyección internacional del Barcelona, especialmente en mercados estratégicos donde la figura de Messi sigue teniendo un peso extraordinario. La idea es consolidar una alianza que trascienda la etapa como jugador.

El eje económico: una marca de Messi con el Barça

El tercer pilar del plan es comercial. Font planteó vincular de forma vitalicia la marca Messi con la del Barcelona, desarrollando productos y acuerdos estratégicos que generen nuevos ingresos para el club. Comparó el modelo con asociaciones de éxito como la de Michael Jordan con Nike o Roger Federer con ON.

Dentro de esa estrategia, se contempla explorar sinergias con el Inter Miami para reforzar la presencia del Barça en Estados Unidos. El mercado norteamericano es uno de los grandes objetivos de expansión de la entidad, y la figura de Messi podría actuar como catalizador de oportunidades comerciales.

Font aseguró que la propuesta fue trasladada al entorno del jugador y que la acogida fue positiva. Según explicó, no se trata de una idea improvisada de precampaña, sino de una iniciativa trabajada con discreción desde hace tiempo.

Un mensaje dirigido al socio

Más allá del contenido concreto del proyecto, la intervención tuvo un claro componente electoral. La marcha de Messi en 2021 sigue siendo una herida abierta para buena parte del barcelonismo, y Font la calificó como una de las peores decisiones del actual mandato.

Al situar el regreso simbólico y deportivo de Messi como un escenario condicionado al cambio de presidencia, el precandidato convierte esa reconciliación en una promesa electoral. La estrategia busca movilizar al socio apelando tanto a la emoción como a la reconstrucción institucional.

La campaña entra así en un terreno donde el pasado y el futuro se entrelazan. Messi, aun desde la distancia, continúa siendo un factor determinante en la vida del club. La posibilidad de un 'last dance' en el Spotify Camp Nou no es solo un guiño nostálgico, sino una pieza central en el relato de transformación que propone Víctor Font.

La decisión final no dependerá únicamente de la voluntad del jugador ni de la viabilidad deportiva del proyecto. Antes, será el socio quien deba decidir qué modelo de club quiere construir. Y en ese debate, el nombre de Leo Messi vuelve a ocupar el centro del escenario.