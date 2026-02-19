El Barcelona envía un comunicado para sus socios

La entidad azulgrana está esperando la aprobación por parte del Ayuntamiento de Barcelona de la fase 1C del Spotify Camp Nou. Y cuando ello suceda, la decisión sobre las localidades ya está tomada

El FC Barcelona informa que, una vez se disponga de la aprobación por parte del Ayuntamiento de Barcelona de la fase 1C del Spotify Camp Nou, correspondiente al Gol Norte, el club destinará a los socios y socias abonados el 100% del incremento de aforo previsto en esta nueva etapa de apertura progresiva del Estadio.

Esta fase contempla aproximadamente 14.000 nuevas localidades, que serán asignadas prioritariamente a la masa social blaugrana. En caso de que el regreso al Estadio se produzca a principios del mes de marzo, el precio previsto de estos abonos se situará entre 160 y 264 euros, en función de la ubicación.

Próximamente, el Barça abrirá el proceso para que los socios y socias abonados puedan solicitar su localidad con antelación de acuerdo con los plazos establecidos, de los cuales se informará oportunamente a través de los canales habituales del club.

La entidad azulgrana se mantiene a la espera de recibir la autorización definitiva por parte del Ayuntamiento para activar la fase 1C, una aprobación que se espera poder obtener lo antes posible, a inicios del mes de marzo.

Esta decisión pone en valor la importancia que el club otorga a sus socios y socias, auténtico pilar de la entidad y elemento diferencial de su modelo de propiedad. Con esta medida, el FC Barcelona reafirma su compromiso de priorizar a su masa social en el proceso de regreso progresivo al Spotify Camp Nou, garantizando que sean los abonados quienes ocupen, en primer lugar, las nuevas localidades disponibles y contribuyan a llenar el nuevo estadio en esta etapa clave.

El Camp Nou le vuelve a abrir sus puertas al FC Barcelona femino

El Spotify Camp Nou será el escenario del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina que el Barcelona y el Real Madrid disputarán el próximo 2 de abril, a las 18:45 horas, según ha confirmado este jueves el club azulgrana.La última vez que el recinto ubicado en el barrio de Les Corts acogió un partido del primer equipo femenino de fútbol fue el 27 de abril de 2023, en unas semifinales también de la 'Champions' que el equipo catalán jugó contra el Chelsea.

Será pues el primer encuentro que el conjunto entrenado por Pere Romeu dispute en dicho estadio desde su reapertura con un aforo parcial el pasado mes de noviembre.Actualmente, el primer equipo de fútbol masculino está jugando sus partidos con una capacidad de unos 45.000 asientos. La entidad catalana está pendiente de recibir la licencia 1C de las obras del estadio que le permitirá ampliar el aforo hasta los 62.000 espectadores con la reapertura del gol norte.

Con motivo del regreso del equipo femenino al templo azulgrana, el club ha publicado un vídeo con el lema "Spotify Camp Nou. Nuestro camino" en el que algunas jugadoras del primer equipo comparten qué significó pisar por primera vez el césped del estadio.El club azulgrana ha puesto a la venta este jueves las entradas para los socios de la entidad, mientras que el público general y los peñistas podrán adquirirlas a partir de este viernes.