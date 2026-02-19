Eric García confiesa el momento que le deja sorprendido del Atlético de Madrid - Barcelona: "Me parece una locura"

El central del Barcelona, que fue expulsado en el choque de Copa del Rey del Metropolitano, ha recordado el tiempo que se llevó a cabo en el VAR para decidir si el gol de Pau Cubarsí, que podría haber sido el 4-1, era fuera de juego o no

Eric García es uno de los nombres propios en el Barcelona. El central viene de ser expulsado en el encuentro contra el Atlético de Madrid del pasado jueves por una dura entrada sobre Álex Baena, lo que le deja fuera del partido de vuelta en el Spotify Camp Nou. Sin embargo, el jugador de 25 años volvió a ser titular contra el Girona, donde los de Hansi Flick cayeron derrotados y el catalán acabó con tarjeta amarilla. De esta manera, el defensa ha hablado de la reunión que han mantenido en el entrenamiento de hoy y los últimos resultados cosechados.

Eric García confirma la reunión de Hansi Flick con el resto de jugadores

De esta manera, Eric García, en una entrevista con Catalunya Radio, ha valorado los dos últimos 'pinchazos' del Barcelona, ante el Atlético de Madrid y Girona: "Queríamos hablar de lo que pasó. De la forma como perdimos el primero y después el segundo, se magnifica todo. La semifinal de Copa era muy importante y en Girona perdimos el liderato. Ha sido una reunión positiva y hemos salido todos contentos. Desde que llegó, hemos tenido este estilo de juego con la línea defensiva alta. En Liga hemos encajado 23 o 24 goles y no es una barbaridad pero en la Champions sí han sido partidos de muchos goles. Sabemos que con el estilo que tenemos, los rivales nos conocen. La clave es que nos generan más ocasiones. Estamos teniendo últimamente muchas pérdidas de pelota que nos están matando. En Girona, si en lugar de que te lleguen 15 veces lo hacen seis o siete... Somos humanos, pero se trata de recuperar el control del balón para encontrar el equilibrio".

En este sentido, Eric García puso el foco en errores que cometió el Barcelona en la dura derrota frente al Atlético de Madrid en Copa del Rey: "Es lógico que los rivales se adaptan. Si el rival te pone seis jugadores, estamos en inferioridad. Si somos capaces de encerrar al rival en su área, podemos hacer mejor la presión tras pérdida. Ante el Atlético casi todo fueron contragolpes por pérdidas nuestras. Sabiendo cómo jugamos nosotros, nos podemos exponer a este riesgo en algunas situaciones e intentar minimizarlo".

Por ello, Eric García apuntó que "en la Champions, el rival también tendrá mucha calidad y sabes que en un momento u otro pueden tener alguna ocasión. Ha habido partidos este año en los que lo hemos hecho muy bien pero hay situaciones que debemos conocer. Jugamos contra el Atlético y nos plantearon un partido en que si no lo haces bien, ellos saben perfectamente qué hacer. Si roban el balón, sobre todo por la izquierda, tenemos a Balde, que tira más y en la derecha Jules cierra más y saben que en las bandas nos pueden crear más peligro".

Eric García se pronuncia por el arbitraje actual

Eric García ha destacado que, en la reunión que han tenido lugar previa al entrenamiento de hoy, han valorado el arbitraje que han recibido en los últimos partidos: "Hemos hablado también sobre ello hoy pero hay situaciones que no podemos controlar. Hoy en día marcas un gol y si quieren sacar cualquier acción antes de que hayas marcado, te lo anularán por muy mínima que sea. Son partidos en que hemos entrado un poco en la frustración y debemos hacer un reset. Sabemos que pueden venir decisiones en contra y hay que seguir centrado. Ante el Atlético creamos ocasiones en los primeros cinco minutos de la segunda parte y marcamos pero pasaron siete minutos entre que lo validaban o no. Me parece una locura".