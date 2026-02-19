Alcaraz - Khachanov en directo: partido de Carlos Alcaraz en los cuartos de final del ATP 500 de Doha hoy en vivo online

Carlos Alcaraz vuelve este jueves a la pista en el ATP 500 de Doha para disputar los cuartos de final contra Karen Khachanov, una subida de nivel respecto a los rivales que se ha encontrado hasta ahora

Muy buenas tardes y bienvebnidos a la retransmisión en directo del partido de Carlos Alcaraz en cuartos de final del ATP 500 de Doha.

Karen Khachanov será el rival del murciano este jueves. El ruso es un oponente duro, pero que eso sí, a Carlitos se le da muy bien , tanto que jamás le ha superado.

No está siendo el mejor torneo de Carlitos, pero aún así ha podido ganar sin excesivos problemas a Rinderknech y Royer , aunque debería subir el nivel contra el ruso.

El gran sueño de esta semana es sin duda el de ver a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner medirse en una hipotética final , lo que serviría para estrenar sus duelos de esta campaña.

Mientras que el miércoles Sinner abrió la sesión nocturna y Alcaraz la cerró , este domingo se giran las tornas y será el murciano quien arranque y el de San Cándido quien cierre este jueves contra Jakub Mensik.

La pista de Doha es sumamente rápida , lo que está permitiendo un juego muy vivo, aunque de puntos cortos, lo que puede dificultar a Alcaraz a imponer su ritmo desde el primer momento.

El torneo de Doha es uno de los ATP 500 que más nivel tienen a lo largo de todo el año , especialmente por la cantidad de tops que suman -gracias a lo que pagan a estos-, pero han hecho que Carlitos, Sinner y compañía estén en el cuadro.

Ya están calentando sobre la pista Carlitos y Khachanov. Se acaba de celebrar el sorteo, el cuál ha ganado el ruso , que ha optado por empezar restando.

Gran inicio de Carlitos con el saque . Una brutal derecha en el primer punto ha sido una muestra de lo que venía y tras ello ha mantenido el nivel con el servicio. Buen comienzo.

Lo ha pasado mucho peor Khachanov, que ha necesitado llegar hasta el deuce, pero ahí se ha encontrado con dos buenos primeros para doblegar la resistencia de un Carlitos que está jugando muy suelto.

Mientras el ruso ha sufrido mucho, Carlitos ha vuelto a sacar a la perfección para cerrar el turno en blanco . Que dominio de la situación del murciano, que lleva todo el torneo con el saque como su mejor arma.

De nuevo presionando muchísimo Alcaraz al resto, mientras Khachanov lucha casi por sobrevivir a las acometidas del murciano . Esta vez lo ha hecho a base de saques certeros en los puntos clave y a un puntazo en la red.

Como está jugando de suelto Carlos. Le está jugando al ruso como le gusta , a ritmo, con mucha potencia y muy suelto, tanto que está doblegando al ruso a base de palos. Bien al saque, bien con el revés especialmente y cada vez mejor con la derecha . Aunque eso sí, este turno se le ha complicado llegando a estar 0-30.

El peor juego de Alcaraz en el partido , con cuatro errores que le han permitido al ruso ganarlo en blanco. Se le ha ido el toque con la derecha a Carlitos.

Vaya lío ha tenido en este turno Carlitos . De nuevo comenzó muy desconectado, lo que se ratificó con otro 0-30, pero en lugar de la cómoda remontada de antes, en esta ocasión ha tenido dos bolas de break en contra , las cuáles ha salvado con una mezcla de suerte y talento, para terminar cerrando el juego con dos trabajados puntos.

Sin apenas tiempo para descansar, a la vieja usanza y recordando a otros tiempos de la ATP, Carlos Alcaraz vuelve a la pista este jueves en el ATP 500 de Doha para disputar los cuartos de final ante Karen Khachanov. Después de una victoria más trabajada de la cuenta ante Valentin Royer el miércoles, ahora el número 1 del mundo deberá subir el nivel ante todo un ex top ten.

El ruso, séptimo favorito y campeón en el 2024 de este torneo, llega a estos cuartos tras ganar en tres sets al húngaro Marton Fucsovics por 6-2, 4-6 y 6-4 y ahora jugará por sexta vez contra Carlitos, una de sus bestias negras, pues siempre le ha ganado. Cuatro de las victorias han sido sobre tierra batida, la última en el 2025, en el Masters 1000 de Roma, y una en pista dura, en el 2024, en los cuartos de final del torneo de Pekín.

Por otro lado, para Alcaraz estos cuartos de final suponen un punto de inflexión, pues el año pasado cedió en ellos ante Jiri Lehecka. Además, seguir avanzando en Doha significa estar más cerca del gran momento que puede llegar el sábado, una final ante Jannik Sinner, siempre que los dos sigan pasando rondas.