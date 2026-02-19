Carlos Alcaraz tras remontar estoicamente en Doha: ''Hubo momentos en los que pensaba en un tercer set''

El murciano demostró una vez más que puede con todo, remontando un 5-2 y siguiendo invicto esta temporada

Carlos Alcaraz no deja de sorprendernos. En el partido ante Valentin Royer demostró que no hay quien le pare, sacando fueras de donde no las hay cuando ya parecía que todo estaba perdido. Aunque el francés tampoco dio tregua, poniendo al murciano en una situación incómoda en la que se pensaba que el partido se iba al tercer set.

Alcaraz llega a los cuartos sufriendo un poquito

En la entrevista a pie de pista tras finalizar el encuentro 6-2, 7-5, Carlitos fue bastante sincero: ''Obviamente estaba preparado para todo; en mi cabeza hubo algunos momentos en que pensaba en un tercer set, no te voy a engañar, pero fue un pensamiento muy lejano de mi mente, el resto estaba trabajando para encontrar soluciones y el buen camino de nuevo''.

''Estoy contento de haber reencontrado el ritmo y el buen tenis. Se trata de luchar, el tenis es un deporte de detalles, todo puede cambiar con un punto y me ha costado mucho cerrar el segundo set y el partido, simplemente tenía que seguir ahí y estoy muy feliz de haber ganado en dos sets'', confesaba Carlos Alcaraz, orgulloso de su resiliencia.

Un nuevo logro para Carlitos

Este chico es imparable. Carlos Alcaraz gracias a este partido se cuela en sus cuartos de final número 55 en torneos ATP con tan solo 22 años. Aunque cuando se el dio el dato fue claro: ''Es un gran número, pero, sinceramente, no pienso en los cuartos de final que he conseguido, me centro en las finales que juego, esa es mi mentalidad y mi objetivo. Así que espero esta semana añadir otra final a mi cartera''.

Karan Jachanov es un rival difícil de batir, aunque en el caso de Carlos Alcaraz nada parece complicado. El dominio del español es impecable, con un historial de cinco partidos ganados contra él, lo que se traduce en un clima más calmado. Aún así, se andará con ojo, ya que sabe que el número 17 del ranking es complicado de llevar: ''Pero mi próximo partido va a ser muy complicado, estoy muy emocionado y con ganas de jugar. Estoy muy contento de verme con tanta consistencia''. El murciano llega a Doha con las pilas cargadas después de pulverizar su primer deseo del año, ganar en el Open de Australia. Después de bajarse de Rotterdam, vuelve a las pistas para seguir sumando puntos en el ranking. Se encuentra en la cima del tenis mundial y por ahora, parece que no hay nadie que le baje.