ATP 500 de Doha | Partidos de hoy y orden de juego de los cuartos de final el jueves 19 de febrero de las cabezas de serie, con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

El ATP 500 de Doha sigue avanzando y este jueves vivirá su jornada de cuartos de final, en la que de nuevo estarán Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, buscando avanzar rumbo a su primer duelo de 2026

El ATP 500 de Doha es el primer torneo importante en el que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner coinciden en el cuadro. Después de que en el Open de Australia la victoria de Novak Djokovic ante el italiano en semifinales nos dejó sin la final soñada, ahora la oportunidad de que se midan este sábado es muy grande. El serbio no está en la capital catarí, pero si hay muchos otros que pueden evitarlo. Por ejemplo en estos cuartos de final, donde tras avanzar con más problemas de los esperados, Carlos Alcaraz se mide a Karen Khachanov, séptimo cabeza de serie; y Sinner a Jakub Mensik, sexto favorito.

La jornada va a comenzar con un duelo de altos vuelos entre dos jugadores que han sido unos habituales del top 10 de la ATP, pero ahora son menos fiables. Estamos hablando de Stefanos Tsitsipas y Andrey Rublev, que tienen una buena oportunidad en Doha. Especialmente el griego, que está muy lejos de su mejor nivel y esta semana puede desquitarse. Ante el ruso podría superarse y colarse en unas semifinales, algo que hace tiempo que no hace y que le vendría muy bien, pues la semana que viene va a defender 500 puntos en Dubai. Aunque Rublev es el actual campeón.

La jornada continúa con un interesante duelo entre Jiri Lehecka, el semifinalista del año pasado que eliminó a Carlos Alcaraz y que ahora va un paso más allá contra el galo, que esta semana está estrenando nuevo entrenador, Goran Ivanisevic, que después de Novak Djokovic ha tenido problemas con Elena Rybakina y Stefanos Tsitsipas y ahora podrá probarse tras un calvario de lesiones.

Por último aparecen dos duelos de alto nivel con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El murciano se mide a un Karen Khachanov ante el que ha jugado en seis ocasiones y siempre le ha ganado, por lo que buscará una más este jueves. Mientras que Sinner tendrá un joven con hambre como Mensik, que no pasa por su mejor momento, pero en una pista como la de Doha, muy rápida y en la que la potencia se premia, podrá presionar al de San Cándido, que tiene un importante reto.

Orden de juego jornada 4 - Jueves 19 de febrero de 2026

Pista central

A las 13:00: Stefanos Tsitsipas - Andrey Rublev

A continuación: Jiri Lehecka - Arthur Fils

No antes de las 17:30: Carlos Alcaraz - Karen Khachanov

A continuación: Jakub Mensik - Jannik Sinner