Sinner no se obsesiona con ser el primero: ''El ranking es solo un número''

Tras vencer con ciertas dificultades a Popyrin en los octavos de final del ATP de Doha, el italiano hace un ejercicio de autocrítica y habla sobre volver al liderato del ranking

Jannik Sinner consiguió vencer a Alexei Popyrin con más dificultad de la que se pudo imaginar al principio. Que el italiano es uno de los favoritos para llevarse el ATP 500 de Doha no es un secreto, un torneo que le vendría muy bien sumar a su palmarés para intentar pillar a Carlos Alcaraz. Precisamente de uno de los temas que ha hablado después del partido ante el australiano, que quedó 6-3, 7-5.

A Jannik Sinner no le interesa el ranking

''Solo intento dar lo mejor de mí. Respeto a todos los jugadores. Pero intento jugar siempre mi mejor tenis, si puedo. Sé que, al fin y al cabo, el ranking es solo un número'', comentaba Sinner en la rueda de prensa de después de superar los octavos de final. ''Creo que todos están jugando con mucha intensidad y calidad. Cuando los rivales no tienen mucho que perder, se sienten un poco más libres. Siempre hay que estar muy, muy concentrado'', continuaba después del partido ante Popyrin, que le dio más de un dolor de cabeza.

''Estoy contento, es un gran comienzo de temporada otra vez. Intentamos mejorar pequeñas cosas y esperamos que esto nos ayude mañana'', refiriéndose al encuentro de cuartos de final que tendrá lugar este 19 de febrero a las 18:40.

Hasta las estrellas tienen que subir el nivel

''Empecé muy bien en el primer set, no tuve muchos problemas con mis juegos de servicio. Luego me costó un poco más. Sentí que él había subido su nivel, y yo perdí un poco el ritmo y la confianza. Él cometió un par de errores, lo que me ayudó a conseguir el break decisivo'', decía sobre el encuentro, que no fue nada fácil de superar. Algo similar a lo que le pasó a Carlos Alcaraz, que casi se ve forzado a jugar al tercer set.

''Estoy muy contento. Hay que encontrar diferentes formas de ganar los partidos. Obviamente, ahora tenemos que aspirar a subir nuestro nivel. Cada día es diferente. Veamos qué nos depara el futuro'', concluía el italiano. En la siguiente ronda, se enfrentará a Jakun Mensik, número 6 en el ranking. No se han enfrentado nunca en el en el circuito profesional de la ATP, por lo que su historial está actualmente a cero. El checo conquistó el ATP 250 de Auckland y alcanzó los octavos de final venciendo a los españoles Pablo Carreño y Rafael Jódar. No pudo enfrentarse en los octavos a Djokovic por una lesión en los músculos abdominales.