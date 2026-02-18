Sinner le marca el camino a Alcaraz en Doha

Pese a sufrir más de la cuenta, Jannik Sinner ha superado los octavos de final del ATP 500 de Doha y ya está en cuartos, un paso más cerca de la soñada final ante Carlos Alcaraz si los dos siguen pasando rondas

El ATP 500 de Doha tiene la posibilidad de lograr lo que no se pudo en el Open de Australia, una gran final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Ahora que Novak Djokovic no está en el cuadro, el camino parece expedito para ambos, pero antes deben ir avanzando rondas, lo que no es nada fácil. Ya se vio con Alcaraz sufriendo más de la cuenta en su estreno ante Arthur Rinderknech, mientras que en los octavos de final ha sido Sinner quien lo ha sentido, pues pese a ganar en dos sets a Alexei Popyrin, ha tenido que hacer frente a momentos complicados.

El italiano cerró el partido por 6-3 y 7-5 después de 85 minutos, para derrotar por segunda vez en tres enfrentamientos al oceánico, 53 de la ATP, y elevando a doce su racha de victorias seguidas en torneos ATP 500 tras ganar los títulos de Pekín y Viena el año pasado. No tuvo muchos problemas Sinner en el primer set en el que fue muy superior a un Popyrin al que había ganado con autoridad en el pasado US Open. Esa vez el baño fue total, pues el australiano apenas pudo hacer siete juegos repartidos en los tres sets, pero esta vez fue diferente en Doha.

Popyrin subió mucho el nivel y mantuvo el tipo en el segundo parcial, logrando mantener sus saques e incluso presionando al resto, pero sin éxito. Hasta que Sinner rompió en el undécimo juego y encarriló el triunfo, que confirmó en su turno de servicio, un arte en el que estuvo excelso, controlando en todo momento y sin perderlo ni una sola vez. Con este triunfo llega a los decimonovenos cuartos de final en veinte torneos disputados en pista dura desde 2024 para el jugador de San Cándido.

Un rival de campanillas

En la siguiente ronda Sinner tendrá y subir y mucho el nivel, pues se enfrentará a una de las grandes promesas del tenis mundial, un Jakub Mensik al que realmente ya hay que considerarlo una serie realidad, pues tiene en su palmarés un Masters 1000 y es el 16 del mundo. La veloz pista catarí se adapta a la perfección al agresivo juego del checo, permitiéndole sacar muy rápido y presionar con puntos cortos. Por lo pronto en octavos ha arrasado al chino Zhizhen Zhang en dos sets por 6-3 y 6-2, pero ahora la historia será muy distinta ante un Sinner que es el gran favorito.