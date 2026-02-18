Pablo Carreño se sincera tras caer en Doha: ''Tengo que competir a otro nivel y me cuesta aceptarlo''

El asturiano no pudo vencer a Quentin Hayls en el ATP 500 de Doha, cayendo en la primera ronda del torneo

Tras un calvario de lesiones en el codo que lo hundieron en el ranking, los últimos dos años de Pablo Carreño han sido una lección de resiliencia. En 2025, el gijonés logró su esperado regreso al Top 100 gracias a su dominio en el circuito Challenger, conquistando títulos en Tenerife y Villena.

Aunque las molestias físicas le obligaron a retirarse de Wimbledon el año pasado, demostró su vigencia liderando a España en la Copa Davis. Ahora ha caído ante Quentin Hayls en el ATP 500 de Doha, pero a pesar de cumplir en julio los 35 años no se rinde todavía y promete tener mucha cuerda que dar.

Pablo Carreño quiere volver al Top 100

El actual 123 del ranking ATP sabe que le quedan pilas para rato. En la entrevista con Marca, ha explicado que su objetivo en estas últimas temporadas de su carrera es mantenerse lo más arriba posible: ''El objetivo es mantenerme ahí, intentar volver al circuito ATP. Lo ideal, no tener que jugar las previas y no tener que jugar challengers, pero es complicado después del parón que tuve. El año pasado, terminé con buenas sensaciones y este me está costando empezar y no acabo de ganar muchos partidos''.

''La semana de Doha ha sido positiva y las sensaciones han sido mucho mejores. Hay que intentar seguir con esta dinámica'', comentaba sobre el torneo que actualmente está en juego y en el que el único español que ha resistido es Carlos Alcaraz. ''No tengo nada que me impida competir. En este aspecto estoy contento porque a nivel físico no estoy teniendo problemas serios'', comentaba sobre sus molestias físicas.

Cómo se ve en el futuro

Sobre el gusanillo de los entrenamientos y la competición, Carreño explica cómo se siente en este momento: ''A mí ir a entrenar no me está costando nada y me gusta. Es una rutina que me gusta hacer y lo llevo haciendo durante muchos años. Es cierto que hay días en que no te apetece tanto, pero creo que mentalmente lo estoy aguantando muy bien. Es quizá en el momento de competir y ver que tengo que competir a otro nivel es cuando más me cuesta aceptarlo. Es lo que hay y tengo que llevarlo de la mejor manera para conseguir buenos resultados en los partidos''.

También tiene claro su objetivo, comentando para Marca lo que quiere hacer a corto tiempo: ''El objetivo es estar en el circuito. Lo ideal sería estar 60 o así para no tener que jugar las previas. Queda camino por recorrer y no va a ser nada fácil. Ahora tengo que intentar meterme 'top100' para, al menos, entrar directo en los Grand Slam''.