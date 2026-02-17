Carlos Alcaraz - Valentin Royer: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Carlos Alcaraz en los octavos del ATP 500 de Doha

El murciano se enfrentará a otro francés en los octavos del ATP 500 de Doha con un rival contra el que nunca ha luchado

Tras el ejercicio de supervivencia ante Rinderknech, Carlos Alcaraz ya conoce a su próximo obstáculo en el camino hacia el ATP 500 Doha. Se trata de Valentin Royer, para no dejarle ni un respiro tras el tie-break de hoy, en un partido en el que el murciano ha estado en más de un apuro. Le espera al otro lado de la pista un rival que va a por todas y que no tiene nada que perder.

Valentin Royer no dará su brazo a torcer

Para los que no le tengan tan ubicado, Royer es un jugador de la hornada del 2001 que ha explotado tarde pero con fuerza. Es un tenista con un perfil muy agresivos, de los que mueren por el golpe ganador. A diferencia de Rinderknech, que busca más la volea, Valentin prefiere mandar desde el fondo de pista con una derecha invertida que es dinamita pura.

Ha llegado a los octavos de final tras deshacerse de su compatriota Pierre-Hugues Herbert con un contundente 6-0, 6-3. En el ranking se encuentra en el puesto 60, pero esto no refleja el nivel de tenis que está empezando a desplegar. En sus puntos fuertes, está una movilidad impropia para su envergadura, midiendo 5 centímetros más que Carlos Alcaraz.

Visto el éxito que tuvo Carlos hoy, la dejada volverá a ser clave para sacar a Royer de su zona de confort en el fondo de la pista. Un rival que nunca ha testeado y ante el que sale como claro favorito por el simple hecho de ser el número 1 actual. Si Carlitos mantiene el nivel de servicio que mostró hoy -rozando los 210 kilómetros por hora-, el francés probablemente sufrirá mucho para generar opciones de quiebre. El objetivo del murciano será cerrar el partido por la vía rápida para ahorrar fuerzas de cara a unas hipotéticas semifinales, que llegarían el jueves a ritmo de partido por día hasta la final.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Valentin Royer?

Carlos Alcaraz jugará el partido correspondiente a los octavos de final del ATP 500 de Doha contra Valentin Royer este miércoles 18 de febrero en la pista central del Khalifa International Complex, saltando a la pista justo después de Jannik Sinner. El murciano jugará a partir de las las 19:30 en horario peninsular, dos horas más en la capital de Catar.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Valentin Royer

El encuentro entre Carlitos y Royer se podrá ver en directo en España a través de Movistar +, con el dial 7 o en #Vamos, además de algunos de los canales del paquete Deportes+. Los primeros están incluido en el paquete básico de la plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita por televisión.

Eso sí, podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos a través de ESTADIO Deportivo, donde se transmitirá el partido en directo y se hará una cobertura mediática del ATP 500 de Doha en el que participa Carlos Alcaraz.