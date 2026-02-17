El ranking aprieta a Badosa tras otra retirada inesperada

La catalana no pudo continuar el partido en Dubái, retirándose tras perder en el primer set

Paula Badosa se encuentra en una situación en la que se lleva una de cal y otra de arena, marcada por su regreso a las pistas tras los problemas físicos que la habían apartado de su pasión. De hecho, ayer volvió a ilusionar al conseguir una victoria sólida en la primera ronda contra la checa Katerina Siniakova con un marcador de 6-3, 6-5, todo un respiro después de un inicio de año complicado. Pero con Svitolina no ha podido, y a pesar de empezar con buen pie, ha acabado retirándose del WTA 1000 de Dubái.

Ya van 38 retiradas de Badosa

Un récord que seguro que a la catalana no le gustará tener en su historial. Y es que este martes se ha visto obligada a sumar esa retirada número 38 tras perder el primer set con Elina Svitolina, quejándose de unas molestias en la cadera a pesar de estar en ese momento ganando por 4-1. Paula Badosa no pudo continuar contra la ucraniana que se hizo con los siguientes cinco juegos, acabando finalmente el marcador con un 6-4.

Sorpresa para todos los presentes cuando Paula abandonó. La española, tras hablar con los miembros de su banquillo, se fue directa al vestuario. Fue entonces cuando la juez de silla dio la victoria directamente a Alina.

Un desplome inevitable en el ranking

Badosa comenzó el año con la esperanza de recuperar su lugar en la élite tras un 2025 interrumpido por lesiones y que terminó de forma prematura en septiembre. Lo que le ha ocurrido ha sido un efecto dominó en toda regla, pasando a estar cerca del top 20 a caer hasta el 65 a finales de enero. Esta primera caída llegó en la segunda ronda ante la rusa Oksana Selekmeteva, que estaba fuera del Top 100. Debido a esto, perdió gran parte de su colchón de puntos viéndose en una situación comprometida.

Para recuperar terreno, el plan era sumar fuerte en los WTA 1000 de Doha y Dubái, pero la salud no le ha acompañado. La semana pasada se vio obligada a retirarse antes de empezar el torneo debido a una lesión de cadera que le impidió sumar puntos en una cita donde las favoritas suelen puntuar alto. Pero la estocada ha llegado ahora, ya que aunque ayer ganó el partido de la primera ronda que le habría dado un pequeño puñado de puntos, su retirada hoy ante Svitolina frena en seco cualquier posibilidad de un ascenso significativo esta semana. Esperemos que se recupere pronto, el tenis español echa de menos a Paula Badosa en plena forma.