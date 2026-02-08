Paula Badosa elige parar en Doha

Tras un más que complicado inicio de año, en el que ha perdido muchos puestos en el ranking y suma derrotas dolorosas, Paula Badosa ha decidido parar y no estará en el WTA 1000 de Doha

Los últimos años no han sido los mejores para Paula Badosa por culpa de las lesiones, una carga que lejos de ir a menos, cada vez crece y crece, complicando y mucho la carrera de la de Begur. Ya el año pasado tuvo que decir adiós a la competición durante muchos meses, optando por un amplio parón para recuperarse y volver a por todas en 2026, algo que hasta ahora no le está saliendo del todo bien. La número 1 española defendía muchos puntos en este tramo inicial de la campaña, pero las duras derrotas sufridas, especialmente la del Open de Australia en 2ª ronda, le han hecho caer en el ranking, tanto que ya vaga por debajo del top 50 de la WTA, pero ahora tiene otro problema.

Badosa tiene una nueva lesión, ahora en la cadera, la cuál le va a impedir estar en el primer WTA 1000 del año, el de Doha. Este duro golpe complica aún más sus opciones de recuperar puestos desde el 65 que ocupa actualmente en el ranking WTA. De hecho, esta caída le está generando problemas, comenzando porque los sorteos son mucho más duros, de hecho, su rival en la primera ronda iba a ser Jelena Ostapenko, un hueso durísimo, que sin embargo ahora se enfrentará a Anastasia Zakharova, una rival mucho más cómoda para la letona, que está también tratando de dar un paso adelante en estos primeros meses del calendario tenístico.

La de Badosa no es la única baja dolorosa en Doha, donde tampoco podrá estar la doble campeona de Grand Slam, Barbora Krejcikova, ni tampoco Aryna Sabalenka, que tras perder la final del Open de Australia ha reajustado su calendario para tratar de centrar sus objetivos tenísticos y rearmarse ante el resto del año.

Bouzas y Bucsa se quedan solas

Con la baja de Badosa, la representación del tenis femenino español se quedará reducida a la presencia de Jessica Bouzas, que se estrenarán ante la rusa Anna Kalinskaya, y la de Cristina Bucsa, que se medirá en el primer partido contra la ucraniana Dayana Yastremska. Mientras que ahora la de Begur tendrá una nuevo camino, el de la recuperación express, ya que si el físico se lo permite, su próxima cita será el Premier 1000 de Dubai, del 15 al 20 de febrero, antes de cruzar el charco para disputar a principios de marzo el torneo de Indian Wells, el torneo más importante que ha ganado, aunque hace ya cinco años.