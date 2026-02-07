Mouratoglou plantea cambiar el Grand Slam femenino a cinco sets para zanjar la discusión salarial

El exentrenador de Serena Williams reabre el debate sobre la igualdad salarial en el tenis al proponer que los Grand Slams femeninos se jueguen a cinco sets para acabar con la polémica

Patrick Mouratoglou, el reconocido exentrenador de Serena Williams, ha generado un gran revuelo al proponer que las mujeres deberían jugar partidos al mejor de cinco sets en los torneos de Grand Slam, igual que los hombres. El francés respalda su opinión en que esta sería la vía para acabar con el debate sobre la igualdad salarial, ya que hay voces que cuestionan que las tenistas cobren lo mismo que los hombres trabajando menos en la pista. Es por esto que, según él, igualar el formato sería la solución.

Mouratoglou intenta poner solución a la brecha de género

''Los tenistas masculinos trabajan tres veces más que las mujeres en los Grand Slams, por lo que es injusto pagarles lo mismo a ellas'' decía extenista ruso Nikolái Davydenko. Un pensamiento más extendido de lo que a simple vista pueda parecer, ya que tenistas en activo como Djokovic opinan que ''los hombres deberían ganar más que las mujeres en el tenis''. ¿La razón? Supuestamente trabajan más al jugar más sets.

''Las mujeres pueden jugar cinco sets, y eso cerraría la discusión sobre la igualdad de premios. Los hombres dicen que jugamos más, cinco sets, y ellas juegan tres'', argumenta Patrick Mouratoglou en unas declaraciones recogidas por Punto de Break para intentar zanjar el asunto. ''Las mujeres deberían jugar a cinco sets para que demuestren que pueden hacerlo. Yo creo que pueden hacerlo. Eso acabaría con la discusión de la igualdad en los premios por torneo'', sentenciaba el francés, sin dudar en ningún momento de la capacidad de las tenistas.

Una posibilidad que se barajó en el Open de Australia

Un debate que no es nuevo, ya que Craig Riley, director del Australian Open, dejó abierta la puerta a que las mujeres disputen torneos a cinco sets a partir del próximo año: ''Creo que debería haber partidos de cinco sets para las mujeres. Deberíamos analizar los últimos partidos (los cuartos de final, las semifinales y la final del Open de Australia) y debería pasar de tres sets a cinco. Es algo que deberíamos incluir en la agenda y empezar a hablar con las jugadoras al respecto, porque hay algunos partidos en esas últimas rondas que habrían sido fascinantes si se hubieran jugado a tres de cinco sets. Ahora no sé si las jugadoras querrían hacerlo o no, pero es algo que debemos considerar en el cuadro femenino''.

Objetivo: mejorar el espectáculo

Mouratoglou también ha señalado que los organizadores -especialmente Roland Garros- suelen ser reticentes a programar partidos femeninos en el turno de noche. Según él, no se hace esto ''porque podría resultar en un partido 6-1, 6-1 en tan solo 40 minutos, con aficionados que pagaron sus entradas para verlo''. Según se puede intuir de sus palabras, los espectadores que pagaron podrían sentirse 'estafados', por lo que un formato a cinco sets garantizaría un espectáculo más largo y mayor interés entre los aficionados.