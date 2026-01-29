Todo son quejas por las cámaras en el Open de Australia: Novak Djokovic se suma a la protesta

El final del Open de Australia se acerca y estos días la noticia está en las cámaras, pues los principales jugadores han comenzado una cruzada contra la falta privacidad que tienen en los grandes torneos

El Open de Australia ya está en las semifinales, pues este jueves será el turno de las femeninas mientras el viernes se jugarán las masculinas, sin embargo, más allá de lo que es puramente lo que sucede en pista, esta edición está marcada por el alzamiento de los grandes del circuito debido a la falta de privacidad que sufren en los eventos más importantes del calendario. Todo desde que en los cuartos de final y tras su durísima derrota ante Elina Svitolina, Coco Gauff destrozara su raqueta en los pasillos de Melbourne Park, cuando pensaba que nadie la estaba viendo, dando lugar a unas imágenes que han dado la vuelta al mundo.

La de Atlanta fue muy clara al pedir más privacidad, aludiendo a que necesitaba desfogar toda la tensión que sufría en ese momento y espero a estar en un punto ciego, pero luego se encontró con que no era así. Y esto ha iniciado un movimiento en el que todos los grandes se han posicionado a su favor, el último de ellos, el mejor de la historia, Novak Djokovic.

El serbio, después de pasar a semifinales ha sido muy vehemente en apoyo de la yankee "Vi lo que pasó con Coco. Yo empatizo con ella porque sé lo que es romper una raqueta y estoy de acuerdo en que, hoy en día, no hay un sitio donde te puedes esconder para dar rienda suelta a la frustración. Vivimos en una sociedad donde el contenido lo es todo. No creo que se vayan las cámaras, creo que el siguiente paso serán las cámaras en la ducha".

Sus compañeras, con ella

No solo en Nole o en el circuito favorito se detiene este movimiento, pues en la WTA la cosa es muy similar, en este caso una de sus grandes rivales, Iga Swiatek, que también ha tenido sus problemas estos días por culpa de un vídeo donde se olvidó la acreditación y tuvo que esperar, visiblemente enfadada a que se la trajeran, lo que le ha generado una gran molestia: “La pregunta es: ¿Somos tenistas o animales en un zoo? Donde a ellos los ves hasta cuando hacen caca. Vale, estoy exagerando, pero estaría bien tener algo de privacidad. Estaría bien tener tu propio proceso y no estar siempre observada. En otros deportes, tienes algunas cosas técnicas que hacer. Estaría bien tener algo de espacio para poder hacerlo sin que todo el mundo esté mirando.