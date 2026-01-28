Djokovic se cuela en semifinales tras la retirada de un dominante Musetti
Por segunda ronda consecutiva, el rival del servio no pudo terminar el partido. Musetti se vio obligado a retirarse en cuartos cuando mandaba por dos sets a cero, víctima de una lesión que frustró una noche que apuntaba a histórica en el Open de Australai 2026
La fortuna volvió a sonreírle a Novak Djokovic en Melbourne. Su rival en cuartos de final, Lorenzo Musetti, tuvo que retirarse tras ir ganando dos sets a cero. ¿La causa? Una molestia en la parte alta del abductor en la pierna derecha, cuando ya lo tenía casi todo hecho con un esperanzador 4-6, 3-6 que acabó siendo toda una decepción para el italiano.
Uno de los partidos más agridulces del Open de Australia
Para Djokovic, que ya tenía un pie fuera del primer Grand Slam del año, esta retirada le ha hecho avanzar a semifinales cuando nadie daba un duro por él. Casualidad o destino, lo más curioso de todo es que en octavos no jugó debido a la retirada de Jakub Mensik, por lo que se puede decir que el veterano llegaba fresco al encuentro. El checo no podía continuar por molestias abdominales, tal y como anunció en su Instagram.
Ese partido no se llegó a jugar, ya que el comunicado se lanzó unas horas antes de que comenzara el juego. Lo que no se iba a imaginar Djokovic es que hoy iba a volver a avanzar gracias a una retirada de nuevo, en el momento justo además. Aunque el serbio empezó dominando el encuentro, Musetti supo contraatacar a Novak, poniéndole en más de un apuro y desgastándolo. Con una estrategia bien estudiada, el italiano se hizo con el primer set del partido imponiendo la ventaja en Melbourne.
Musetti lo tenía todo, pero una lesión se lo arrebató
El de Carrara siguió avanzando con seguridad en el partido, poniéndose de nuevo por delante mientras seguía metiendo caña a un Djokovic cada vez más cansado. Segundo set para Lorenzo. Fue entonces cuando el serbio se vio contra las cuerdas, sabía que estaba más fuera que dentro del Open de Australia que tantas alegrías le ha dado. Pero entonces apareció en pista el fisio, que fue a tratar a Novak de unas heridas que tenía en el pie, como si de una premonición se tratase.
Cuando Djokovic estaba realizando los estiramientos, el panorama se oscureció para el italiano cuando un mal apoyo al ejecutar un golpe le provocó un pinchazo agudo en el aductor derecho. Visiblemente mermado, Musetti entregó su saque con un turno de servicio errático, mientras que sus gestos de dolor y frustración presagiaban lo peor para el desenlace del encuentro. Cuando volvió al juego, fue consciente de que todo estaba perdido: no podía correr ni intentar alcanzar la bola en el fondo, por lo que poco más podía hacer más que retirarse. Y el resto, es historia. Djokovic se enfrentará en la final a uno de los pesos pesados de los cuartos que aún están en juego, entre Ben Shelton y Jannik Sinner, por lo que la próxima fase no será nada fácil.