Todos los resultados del Open de Australia 2026 el 26 de enero: Sinner pasa sobrado, Djokovic llega a cuartos sin jugar y la reina Madison Keys cae en el camino

Intensa jornada en el Open de Australia, en el que se ha decidido quienes pasan a cuartos de final en una competición en la que cada vez quedan menos

El día 9 del Open de Australia ha dejado en la pista un nivel altísimo, con un cuadro femenino en el que ha caído Madison Keys, la defensora del título, ante Jessica Pagula con un sólido 6-3, 6-4. La neoyorquina estuvo impecable desde el fondo, frustrando a su compatriota y asegurando su pase a cuartos de final. Amanda Anisimova por su parte ganó con soltura a Xinyu Wang, con un marcador de 7-6(4), 6-4 en poco más de una hora y cuarenta minutos.

La número 2 del mundo, Iga Swiatek, no tuvo piedad con la local Maddison Inglis. Fiel a su estilo aperturista, la polaca le endosó un 6-0, 6-3 en un partido sin grandes sobresaltos. En la Margaret Court Arena, Elena Rybakina cumplió con los pronósticos al ganar a Elise Mertens por 6-1, 6-3, se vera las caras con Swiatek.

En el cuadro masculino, Italia vivió un momento dulce para dos de sus tenistas más influyentes. Lorenzo Mussetti firmó una de las mejores victorias de su carrera al despachar a Taylor Fritz en set corridos, 6-2, 7-5, 6-4. Rompe así la barrera de los octavos en Melbourne. Jannik Sinner impuso su jerarquía ante otro italiano, Luciano Darderi. Aunque se lo puso difícil en el tercer set, fue el número dos el que cerró el partido por 6-1, 6-3, 7-6 (2), demostrando que los calambres son cosa del pasado.

El plato fuerte del cierre fue la remontada de Ben Shelton ante Casper Ruud. Tras perder el primer set, el estadounidense sacó la artillería pesada para dale la vuelta al marcador: 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4. Djokovic, como se anunció ayer, pasa de ronda automáticamente tras la retirada de Mensik por problemas físicos, tal y como el mismo anunció en su cuenta de Instagram: ''Después de hacer todo lo posible por seguir adelante, tengo que retirarme del Australian Open debido a una lesión en el músculo abdominal que ha ido empeorando en los últimos partidos''. El serbio se las verá en la semifinal con Mussetti, que parece estar en un momento dulce en su carrera.

Rod Laver Arena

Jessica Pegula - Madison Keys: 6-3, 6-4

6-3, 6-4 Lorenzo Musetti - Taylor Fritz: 6-2, 7-5, 6-4

6-2, 7-5, 6-4 Maddison Inglis - Iga Swiatek: 6-0, 6-3

6-0, 6-3 Ben Shelton - Casper Ruud: 3-6, 6-4, 6-3, 6-4

Margaret Court Arena

Elena Rybakina - Elise Mertens: 6-1, 6-3

6-1, 6-3 Luciano Darderi - Jannik Sinner: 6-1, 6-3, 7-6 (2)

John Cain Arena

Xinyu Wang - Amanda Anisimova: 7-6, 6-4