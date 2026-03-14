Paula Badosa vuelve a su dolorosa realidad en Austin

El camino de Paula Badosa en el WTA 125 de Austin, donde la española trataba de reencontrarse con su tenis, se ha visto interrumpido de forma abrupta en semifinales, donde Bianca Andreescu ha sido una rival demasiado dura

El tenis en particular y la vida en general no están tratando demasiado bien a Paula Badosa en los últimos meses. La jugadora de Begur ha sufrido una barbaridad de lesiones en tiempos recientes y tras un inicio de año muy turbio optó por dar un paso atrás y bajar a jugar torneos menores. La caída fuera del top 100 de la WTA le obliga a reinventarse y por ello se apuntó al WTA 125 de Austin, donde parecía estar de nuevo sintiéndose mucho mejor. Todo ello hasta que en semifinales ha subido el nivel ante Bianca Andreescu, quien le ha pasado por encima.

La española se quedó en puertas de la final del torneo tejano, superada por la canadiense que venció por 6-2, 3-6 y 6-3. Badosa, que logró una invitación para este evento, de nivel similar al de los challengers ATP, no pudo completar la remontada a la que se acercó tras la evidente mejoría mostrada en el segundo set y cayó ante la norteamericana después de dos horas y ocho minutos. La jugadora de Begur, que, sin embargo, volverá al top 100 del que salió semanas atrás, ganó por primera vez desde el Open de Australia del 2025 tres partidos seguidos en un torneo vivía sus primeras semifinales desde entonces, pero se estancó justo antes de la final.

Andreescu no falla en el momento clave

Badosa, quien fuera número dos del mundo, no pudo regresar a un final batida por una adversaria con la que no había jugado nunca. Aunque venida a menos, la canadiense tiene el pedigrí de haber sido campeona del US Open en el 2019. Como tal se mostró más estable y más firme en los momentos clave que la española que no pudo culminar las ocasiones de rotura que dispuso. Tras el cuarto juego del tercer y definitivo set, con empate a dos, Badosa perdió su saque y no lo pudo recuperar. Momento en el que Andreescu mantuvo el desequilibrio en el marcador y se hizo con el triunfo, poniendo fin al camino de la ex número 1 del tenis español, que por el camino había dejado a rivales de nivel como Lulu Sun o Sinka Kraus.

La jugadora norteamericana, que cuenta con los títulos del US Open, Indian Wells y Toronto, todos en el 2019, disputará la final del torneo de Austin contra la tailandesa Laniana Tararudee que ganó por sorpresa a la australiana Kimberly Birrell por 6-4 y 7-6.