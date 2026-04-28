Rafa Jódar apunta al número uno

El tenista español gana en cuartos (7-5 y 6-0) a Vit Kopriva y se cita este jueves (16:00 horas) con el número uno del mundo, Jannik Sinner

Rafa Jódar sigue dando pasos hacia el estrellato de forma agigantada. A sus 19 y después de lo que ha logrado en el último mes, el tenista de Leganés ha subido otro escalón y ya sabe lo que es estar en unos cuartos de final de un Mester 1.000 después de ganar al checo Vit Kopriva y meterse en esa ronda en el Mutua Madrid Open 2026.

El tenista madrileño, que en poco tiempo ha pasado de ser un desconocido a llenar la pista central Manolo Santana, ya tiene su mano ser cabeza de serie en Roland Garros y evitar en las dos primeras rondas a alguno de los pesos pesados.

Lo más destacado es que parece estar asumiendo todo este cambio con naturalidad, aunque los nervios van por dentro y se pudieron notar en el primer set ante Vit Kopriva, en los que el español estuvo demasiado errático y le costó sacar su juego adelante.

El Sinner-Jódar, jueves a las 16:00

La victoria, además, tiene un premio, aunque se trate de un premio 'envenenado'. Rafa Jódar se enfrentará este jueves al número uno del mundo, Jannik Sinner, en un partido en el que no tiene nada que perder, pero ante un rival que no ha perdido este año aún en los cuatro Masters 1.000 que ha jugado.

El encuentro ante Kopriva tenía mucho peligro. Los triunfos precedentes habían levantado mucha expectación y Jódar aparecía como claro favorito, lo que ampliaba la presión que recaía sobre sus hombros.

Ya fuera la presión, el ambiente en el que se desarrollaba el encuentro o la importancia del mismo, a Jódar no se le vio suelto en todo el primer set. Cierto que, salvo en el séptimo juego, no pasó apuros con su saque y que se apreciaba superior al rival, pero cometía demasiados errores, no sabía resolver situaciones de ventaja, en especial cuando el checo jugaba con segundo saque, y a veces se precipitaba algo con su derecha.

Kopriva sabía que para ganar tenía que ser agresivo y tomar ventaja. Aunque eso le llevara a cometer más de un error. Y así logró equilibrar el primer set y hasta estuvo a punto de haberse puesto con ventaja si hubiera aprovechado las dos bolas de 'break' que tuvo con empate a tres. En especial la segunda, donde intentó una dejada perfecta que se le fue por milímetros.

Rafa Jódar, de menos a más ante Kopriva

Rafa Jódar se fue asentando con el paso del tiempo y la tranquilidad con la que resolvió sus dos últimos saques ya delataba que empezaba a sentirse cómodo. Con 6-5 a favor y toda la presión de su rival, dos errores de Kopriva elevaron la confianza de Jódar, que presionó en los dos últimos puntos y acabó llevándose el primer set con un juego en blanco al resto.

El español se diría que si jugando mal ganaba, cuando se soltara... Y se soltó. La segunda manga fue otra historia. Conforme más crecía el español más dudas se apreciaban en el checo.

Las dudas se convirtieron en desánimo cuando el madrileño le quitó de nuevo el saque en el segundo juego. El tenista centroeuropeo salvó hasta tres bolas de 'break', pero ya Jódar llevaba completamente la iniciativa y no le daba opción cada vez que no metía un buen primer saque. A la cuarta, perdió el juego y, con ello, el partido.

Vit Kopriva no tendría ninguna otra opción de ganar un juego en todo el set y, al final, tuvo que claudicar ante la superioridad del rival.