Valencia Basket - Panathinaikos: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de playoffs de la Euroliga 2025-2026

El conjunto 'taronja' abre su camino en la postemporada con el factor cancha a favor y conociendo la baja de última hora de Kostas Sloukas en el conjunto griego

Llegó la hora de la verdad. Tras 38 partidos peleando hasta el límite para alcanzar los playoffs de la Euroliga, Valencia Basket abre este martes 28 de abril su camino hacia la gloria con el primer partido de la serie de cuartos de final ante Panathinaikos, un rival muy duro y con Juancho Hernangómez entre su elenco de estrellas.

Una fantástica fase regular sirvió a los 'taronja' para concluir en la segunda posición y tener el factor cancha a favor, algo que en este momento de la máxima competición continental ha sido históricamente clave para decidir las eliminatorias.

Más allá de contar con su público en estos dos primeros encuentros, los chicos de Pedro Martínez cuentan con el respaldo de lo conseguido en una fase regular en la que no solo han ganado 25 encuentros por 22 de su contrincante, sino que han ganado ambos cara a cara a los helenos. En Grecia en diciembre venció por 79-89 mientras que en Valencia hace apenas unos días lo hizo por 102-84.

El dominio de los valencianos se extiende a los números estadísticos globales. Así, tenemos que el Valencia Basket ha completado la fase regular con una media más alta de anotación, 90 puntos frente a 87; rebotes, 37 contra 34, y asistencias, 21 contra 19. Por cierto, recientemente los griegos fueron multados con 3 millones de euros por parte de la Euroliga por haberse excedido en su gasto en plantilla.

Entre la experiencia y la ilusión

Se ven las caras un proyecto establecido y otro casi recién nacido en lo que respecta a la Euroliga. El equipo griego es uno de los grandes favoritos al título por presupuesto pero también por trayectoria reciente puesto que ha estado en las dos últimas ediciones de la Final Four y se hizo con el trofeo en la edición de 2024.

El Valencia, por su parte, vive la segunda experiencia de su historia en los cuartos de final de la competición y han pasado ya quince años de la primera vez que disputó este cruce, en el que el Real Madrid le superó en el quinto partido.

Las bajas para el Valencia Basket - Panathinaikos

Hablando de nombres propios que veremos sobre el parqué, el equipo de Ergin Ataman tiene una talentosa línea exterior, en la que destacan TJ Shorts, el turco Cedi Osman, el español Juancho Hernángómez y Kendrick Nunn y una línea exterior con una enorme capacidad física en la que destacan Nigel Hayes-Davis, Kenneth Faried y Mathias Lessort. Quien no estará es Kostas Sloukas.

Por parte del cuadro taronja tenemos la clase y determinación de piezas como Jean Montero o Darius Thompson. Seguirá de baja el alero Xabi López-Arostegui y Pedro Martínez recuperará a Omari Moore y a Jaime Pradilla respecto a los últimos partidos.

A qué hora es el Valencia Basket - Panathinaikos de los playoffs de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Barça, perteneciente al primer partido de la serie de playoffs de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 28 de abril a partir de las 20:45 horas en el Roig Arena.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Panathinaikos de los playoffs de la Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el Panathinaikos se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Barça en el Principado de Mónaco se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA