Pedro Martínez se corona como el mejor de Europa con Valencia Basket

El veterano entrenador español ve recompensado su enorme trabajo al frente de la entidad taronja, a la cual ha llevado al segundo puesto de la fase regular de la Euroliga, para ser elegido Entrenador del Año

Enorme trabajo y enorme recompensa. Pese a que Pedro Martínez ha subrayado en muchas ocasiones que el baloncesto es un deporte de equipo y que los éxitos reales son por tanto del colectivo, no por ello es menos reseñable que haya ganado el trofeo Alexander Gomelski, el cual le reconoce como el mejor entrenador de la Euroliga en la temporada 2025-2026.

Ha sido la máxima competición continental la que ha anunciado el galardón para el técnico catalán, quien a través del voto de sus compañeros de profesión ha quedado por delante de Tomas Masiulis, del Zalgiris Kaunas, Georgios Bartzokas, del Olympiacos, y del ganador del trofeo la pasada campaña Sarunas Jasikevicius, del Fenerbahce.

Pedro Martínez estrena el palmarés del Valencia Basket

Aunque no se puede decir que tal premio sea una novedad para el baloncesto español, ya que es el cuarto técnico patrio que lo logra después de Xavi Pascual (2009-2010), Pablo Laso (2014-2015 y 2017-2018) y Chus Mateo (2023-2024), sí que es el primero en lograrlo como técnico jefe de Valencia Basket para convertirse a su vez en el número 14 de los distinguidos con este galardón desde su creación en la campaña 2004-2005.

La decisión tomada por sus compañeros de profesión tiene todo el sentido del mundo. El conjunto taronja ha alcanzado la segunda posición al final de la liga regular de la máxima competición continental con un balance general de 25 triunfos y 13 derrotas y un porcentaje de victorias total del 65,8 por ciento, firmando un 84,2% de victorias en partidos en casa y un 47,4% fuera.

El regreso de un ídolo para la afición valenciana

El nombre de Pedro Martínez es todo un emblema en la ciudad del Turia. Tanto a nivel nacional como internacional es ampliamente reconocido, pero para los valencianos tiene un 'sabor' especial, ya que en su primera etapa en el club les llevó a la conquista de la Liga ACB en 2017. Ahora, tras dos nuevos años al frente del equipo, ha conquistado la Supercopa y ha logrado la mejor clasificación histórica del equipo en su regreso a la Euroliga. ¿Se conforma? Para nada. Ahora les toca jugar en cuartos de final ante Panathinaikos y no renuncian a nada.

"Nuestra temporada es fantástica, hemos hecho una fase regular histórica, pero queremos tener la mentalidad de que no es suficiente y queremos ser ambiciosos en los 'playoffs', que sabemos que van a ser muy duros", sentencia.