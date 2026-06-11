Abde rompe su silencio con una promesa que también afecta al Betis: "Volveré más fuerte"

Una conocido que se pierde el Mundial, la estrella bética ha compartido una publicación en redes sociales para expresar su estado de ánimo y realizar una promesa a su selección y al beticismo

Ez Abde ha sufrido un revés durísimo en los últimos días que ha roto su gran ilusión de disputar el Mundial muy poco antes de su comienzo debido a una inoportuna lesión.

No en vano, hoy mismo la selección de Marruecos ha hecho oficial que el extremo bético se cae de la lista definitiva por una entorsis en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha de grado moderado que ha obligado al combinado marroquí a tomar esta difícil decisión.

Por parte bética se trata de un alivio por el riesgo de que se le forzara y pudiera caer lesionado de mayor gravedad de cara a la pretemporada, si bien lógicamente en La Palmera se siente que no pueda cumplir su sueño uno de sus futbolistas más importantes, un Abde que esta misma tarde ha roto su silencio tras conocerse que no estará en el Mundial.

Mensaje doloroso y a la par optimista de Abde

En este sentido, la estrella verdiblanca ha publicado un mensaje en sus redes sociales para expresar su estado de ánimo que también repercute en cierto modo al Betis al hablar de que regresará más fuerte.

Abde no esconde su tristeza, la dureza de este palo, pero deja claro que no piensa rendirse para volver a disfrutar de una nueva oportunidad en el futuro: "Quería empezar agradeciendo de corazón todos los mensajes de apoyo y cariño que he recibido estos días. Perderme un torneo tan importante es un golpe muy duro, y no voy a negar que duele", señala en un alarde de sinceridad el atacante, que no por ello pierde la esperanza ni la ilusión.

"Voy a volver mejor y más fuerte"

"En los momentos difíciles es cuando más valor tiene la fe, la paciencia y la gratitud. Alhamdulillah por todo. Quien me conoce sabe que no me voy a rendir. Voy a trabajar cada día, con más fuerza e ilusión que nunca, para volver mejor y más fuerte", asegura el de Beni Mellal, que deja claro que apoyará a su selección dentro de sus posibilidades y que no duda de que harán un gran papel en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

"También quiero desearle toda la suerte del mundo a nuestra selección. Estoy convencido de que harán todo lo posible para representar a nuestro país con orgullo. Pido a todos los marroquíes que estemos unidos detrás de ellos, apoyándolos en cada paso. Gracias por estar siempre ahí. ¡Alhamdulillah y Dima Magreb!", asevera en Instagram el futbolista, que desde ya se centra en su recuperación para estar cuanto antes disponible para Pellegrini.