El razonable recelo del Betis con Abde tras lo que ocurrió con Amrabat en la Copa de África

Pese al hilo directo con la Federación Marroquí, la decisión de retener al extremo pese a una lesión que podría alcanzar el mes de duración hace temer a los responsables verdiblancos por un escenario en el que el de Beni Melal fuerce y acabe lastimándose más la rodilla derecha

La Fédération Royale Marocaine de Football y el Real Betis mantienen desde hace tiempo un hilo directo que agradecen en La Cartuja, donde siempre han recibido noticias puntuales y actualizaciones permanentes con sus jugadores, casos de Ez Abde y Sofyan Amrabat, sobre todo cuando éstos caían lesionados. Ahora, sin partes médicos oficiales de por medio, en la planta noble del otrora Estadio Olímpico de Sevilla recibieron este martes por la mañana la confirmación de que las pruebas complementarias realizadas al extremo confirmaban el primer diagnóstico, un esguince moderado del ligamento lateral interno en su rodilla derecha.

No está descartado ante Escocia el 20-J

Reservándose más detalles, como el grado exacto, para no dar pistas sobre el tiempo de convalecencia, que podría llegar a las cuatro semanas en el peor de los casos, los 'Leones del Atlas' han decidido que el de Beni Melal siga en la concentración de Nueva Jersey a la espera de su evolución. Incluso, varios medios que siguen al combinado rojiverde especulaban antes de que se conocieran los resultados de la resonancia magnética con que el '10' heliopolitano podría llegar a tiempo al segundo partido de Marruecos en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará a las 00:00 hora española del próximo sábado 20 de junio.

Amrabat forzó y tuvo que operarse, faltando dos meses más a su puesto de trabajo

En la memoria está aún fresca la mala experiencia con Sofyan Amrabat en la última Copa de África, cuando el pivote llegó a ser titular en los dos primeros encuentros ante Comoras (partido íntegro) y Malí (82'), descansando los dos siguientes, pero participando, incluso, un rato en cuartos de final contra Camerún pese a tener dañado el tobillo derecho tras el desafortunado choque de tibias con Isco Alarcón del mes anterior. El de Huizen tuvo que pasar por el quirófano y someterse a una artroscopia el 27 de enero de 2026, quedándose otros dos meses fuera de los planes de Manuel Pellegrini.

Dedos cruzados para que Abde y su seleccionador actúen con responsabilidad

El propio Mohamed Ouahbi, nuevo seleccionador de Marruecos, dejó en Sevilla a Sofyan Amrabat en su primera convocatoria para reforzar su puesta a punto tras el regreso a los terrenos de juego, un detalle que agradeció el Real Betis. Así las cosas, en La Cartuja esperan que las ganas de Ez Abde por estrenarse en una Copa del Mundo y las decisiones del cuerpo técnico de los 'Leones del Atlas' no abandonen esa vía de la responsabilidad para evitar riesgos de una recaída o de una dolencia mayor, habida cuenta de que, pese al susto inicial, el empujón involuntario de Chadi Riad no ha causado una lesión grave al extremo.