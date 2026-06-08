Malas noticias con Abde: primer diagnóstico y posible tiempo de baja

Aunque aún debe someterse a pruebas complementarias, el extremo del Real Betis podría sufrir un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, lo que le dejaría a Marruecos sin una de sus estrellas en el Mundial

Desde la selección de Marruecos no han emitido por ahora ningún parte médico oficial con respecto a la lesión sufrida por Ez Abde este pasado domingo, cuando hizo saltar las alarmas al tener que ser sustituido en el amistoso disputado ante Noruega. Pero las primeras exploraciones a las que ha sido sometido no son muy positivas y su concurso en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá corre serio peligro.

Fue al filo del descanso cuando, en una acción fortuita a la salida de un córner, el ex central bético Chadi Riad, actualmente en el Crystal Palace, forcejeó con Alexander Sorloth y acabó cayendo y golpeando la rodilla derecha de su compañero, la cual estaba apoyada. Enseguida, el extremo se tiró al césped con evidentes gestos de dolor, abandonando el terreno de juego con una visible cojera que hacía temer lo peor.

La "preocupación" de Mohamed Ouahbi

"Lo que me preocupa actualmente son las lesiones de Mazraoui y de Abde", reconocía tras el choque el seleccionador del combinado norteafricano, Mohamed Ouahbi, haciendo así referencia también a las molestias del lateral derecho del Manchester United, que podría sufrir una subluxación de hombro.

El resultado de las primeras pruebas, a la espera de un examen más profundo

En el caso del jugador verdiblanco, el hecho de que tuviese la rodilla ligeramente hinchada complicaba la posibilidad de ofrecer un diagnóstico concreto en las primeras horas, según informaba la prensa que sigue la actualidad de la selección marroquí. Pero las pruebas preliminares no son nada halagüeñas, pues todo apunta a que podría sufrir un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, como ha indicado Radio Marca.

Ahora se espera que el de Beni Melal sea sometido a un examen complementario en las próximas horas, que tendrá lugar en un centro clínico de la ciudad de Nueva Jersey. Pero de confirmarse la primera valoración, podría estar de baja entre tres y cuatro semanas, lo que le dejaría fuera del Mundial, cuya final está prevista para el 19 de julio.

Un palo para el mejor Abde: sus números y su revalorización

Sin duda, se trataría de un mazazo para un futbolista que estaba llamado a ser una de las estrellas de una selección que hace cuatro años, en Qatar, y también con el bético en sus filas, alcanzó por vez primera en su historia las semifinales. Ahora le esperan en la fase de grupos Brasil, este próximo domingo, Escocía y Haití, pero con la lesión de Abde podría perder a una de sus principales armas.

Antes de caer lesionado ante Noruega el extremo firmó su quinta asistencia en 37 partidos como internacional, en los que también ha sumado dos goles. Recuperó el balón cerca de su área y tras una gran cabalgada por banda le sirvió el tanto en el segundo palo a Brahim Díaz, confirmado así su excepcional momento de forma. No en vano, viene de lograr los mejores números de su carrera con la elástica de las trece barras (15 dianas y 13 pases de gol en 43 choques), por lo que el escaparate del Mundial podía disparar más si cabe su cotización, tras alcanzar los 40 millones de valor de mercado en la última actualización de la web especializada Transfermarkt.

No se perdería la pretemporada con el Real Betis

Desde el Real Betis, mientras tanto, permanecen atentos, a la espera de recibir más información por parte de los servicios médicos de Marruecos. La parte positiva es que no se trataría de una lesión grave y no tendría problemas para realizar la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini casi desde el comienzo, pues la misma arrancará justo dentro de un mes (el 7 de julio). Pero para Abde supondría en cualquier caso una enorme desilusión, dejando en seis los representantes de la plantilla heliopolitana en el Mundial.