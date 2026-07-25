Accidentado debut como titular de Diego Conde: dos salidas alocadas y lesión en el hombro

El meta madrileño, que ya tuvo minutos ante el Recreativo, se estrenada de inicio en Granada, pero, tras evitar un mano a mano de Chinaza (que por poco se lleva el rebote), chocó al borde de su área con Diego Llorente, al que dejó conmocionado, aunque el peor parado fue él mismo

Diego Conde, tercer y hasta la fecha último fichaje del Real Betis, tuvo un accidentado debut como titular con su nuevo equipo este sábado en Granada. De esta forma, el guardameta madrileño, que ya había tenido minutos en Huelva durante el Trofeo Colombino, partía de inicio contra los nazaríes, pero, en la segunda salida alocada que protagonizaba, chocó con su compañero Diego Llorente, al que dejó conmocionado por un rodillazo en la cabeza. El central pudo terminar el primer tiempo, siendo sustituido al descanso por Marc Bartra como estaba previsto, pero el arquero cedido por el Villarreal CF dejaba su sitio en el 36 a Álvaro Valles por precaución.

Primer parte médico de Diego Conde: fuerte contusión en el hombro izquierdo

Lastimado en la citada acción con su paisano el capitán este fin de semana de los verdiblancos, Diego Conde se marchó con gestos de dolor en su brazo izquierdo, más por la caída que por el choque con Diego Llorente. El cancerbero sufrió un fuerte impacto en el hombro y tanto los servicios médicos como los técnicos prefirieron no arriesgar. Está pendiente de pruebas el otrora meta del CD Leganés, ya a la vuelta a Sevilla, lo que definirá el alcance de la lesión (si es que ésta existe y no se trata de un simple golpe), así como su presencia en la lista de expedicionarios el lunes que viene al segundo 'stage' en Marbella.

Una actuación que dejó cierta sensación de precipitación

No pudo hacer gran cosa Diego Conde en el único gol del encuentro, fruto de un remate en el primer palo de Owen Mira a los trece minutos que se coló cerca del ángulo. Sin embargo, al madrileño se le vio precipitado y nervioso, retrasando más de la cuenta alguna acción con los pies y saliendo de su área de manera descontrolada en dos ocasiones. La primera, tras marcharse Chinaza Marvellous Onouha de Ángel Ortiz para evitar un mano a mano con él del nigeriano, aunque éste pudo llevarse el rebote. No fue así. En la segunda, en el otro vértice de su área, chocó con Diego Llorente y acabó siendo asistido, como el central, con el que se disculpó.

Así será el resto de la pretemporada: fechas y 'stages' confirmados

El Real Betis, según han confirmado por fin los medios oficiales durante la retransmisión del Trofeo Ciudad de Granada, se marchará el próximo lunes a Marbella para celebrar en la ciudad costasoleña su segundo 'stage' de pretemporada, tras el de principios de julio durante 10 días en la localidad alemana de Harsewinkel. Durante el mismo, se desplazará en dos ocasiones a La Línea de La Concepción: el miércoles 29-J para enfrentarse al Lyon y el sábado 1 de agosto para medirse con la UD Almería. Tras esta cita, vuelta a casa y viaje el lunes 3-A a Irlanda para jugar el primer miércoles del mes que viene ante el Arsenal y volverse el viernes 7. El día siguiente, en La Cartuja ante el Borunemouth.