Récord de presencia verdiblanca en un Mundial: la cantidad para La Cartuja como compensación

A falta de que la presencia de Fidalgo pase de oficiosa a oficial, serán siete los componentes del plantel bético 25/26 que pospongan sus vacaciones por el evento que se va a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá, 23 desde Lecue en 1934

A unas horas de que se confirme oficialmente que Álvaro Fidalgo estará entre los 26 elegidos por Javier Aguirre para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México (tras la última criba, la cifra de los que quedan concentrados con el 'Tri' cuadra perfectamente), el Real Betis ya puede celebrar que en la cita de 2026 tendrá más representantes que nunca, aumentando la cifra total a 23. De hecho, ya con los ratificados (Ez Abde y Sofyan Amrabat con Marruecos; Ricardo Rodríguez con Suiza; Cédric Bakambu con la República Democrática del Congo; Giovani Lo Celso con Argentina; y el 'Cucho' Hernández con Colombia) se supera el anterior máximo listón: los cinco que fueron a Qatar 2022.

A la anterior cita global acudieron como heliopolitanos los albicelestes Germán Pezzella y Guido Rodríguez, así como el portugués William Carvalho, el mexicano Andrés Guardado y el senegalés Youssouf Sabaly. Ahora, aunque tres de los siete no seguirán seguro en la 26/27 (el helvético, el congoleño y, de momento, el del Fenerbahçe, que vuelve de cesión), se establece una nueva marca, pues cuenta la camiseta que han defendido antes del 30 de junio. Desde Simón Lecue en Italia 1934, no han sido tampoco demasiados los béticos en estas ocasiones especiales, quedando bastantes ediciones con el contador a cero. La última, en Brasil 2014, con los hispalenses en Segunda división.

Por ejemplo, en Rusia 2018 hubo dos representantes béticos (el costarricense Joel Campbell y de nuevo el azteca Andrés Guardado; en Sudáfrica 2010, sólo uno, el camerunés Achille Emana; en Alemania 2006, los españoles Joaquín Sánchez y Juanito Gutiérrez (ninguno más con la 'Roja' desde entonces, tras caerse esta vez Pablo Fornals). En Corea y Japón 2002, además del portuense, estuvo Denilson de Oliveira con Brasil, primero en proclamarse campeón, pues luego lo fueron los albicelestes Guido y Pezzella. En Francia 98 hubo tres jugadores del Real Betis: el nigeriano Finidi George, el croata Robert Jarni y el español Alfonso Pérez. En Estados Unidos 1994, el anfitriín Tab Ramos salvó los honores, mientras que en Italia 90 estuvo argentino Nery Alberto Pumpido y, en México 86, Hipólito Rincón. En España 82 estuvo presente Rafael Gordillo y, en Argentina 78, reclamó 'La Roja' a Julio Cardeñosa y Antonio Biosca, reactivándose el conteo tras 1934.

Unos 65.000 euros por día de concentración y torneo asegurados

Dado que, con siete de batirá el récord de béticos en un Mundial es bastante factible que también se recaude más que nunca en concepto de compensaciones. Las indeseadas son las que ofrecen los seguros contratados por la Fifa en caso de lesiones de importancia, esperando como agua de mayo en La Cartuja el flujo derivado desde este fin de semana de los incentivos que ofrece el máximo organismo del fútbol mundial por cada día de cesión de jugadores. Así, tras el acuerdo alcanzado con la Asociación de Clubes Europeos (ECA), las cifras han pasado de 180 a 305 millones de euros, lo que supone un pago puntual de 9.321 por jugador (65.247 en total por cada jornada de concentración).