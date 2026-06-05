El precio de Abde sube diez millones y Amrabat se pone más tiro del Betis

La última revisión de los valores de mercado ha disparado la cotización del extremo en plena vorágine de llamadas, elevándolo al nivel de estrella de la LaLiga, mientras que el pivote continúa con una caída justo ante de empezar a negociar

El magnífico rendimiento de Abde durante la mayor parte de la temporada y su esprint final le han situado en el centro del escaparate y han propiciado que su valor de mercado se dispare a nivel de estrella de LaLiga.

Su enorme aportación y regularidad, muy por encima de las temporadas anteriores como bético, han recibido premio y cristalizado en un aumento considerable de su cotización en la revisión realizada hoy mismo por la web especializada Transfermarkt. No en vano, el extremo marroquí ha alcanzado los 40 millones de euros y se ha situado a la altura de futbolistas como Nico Williams o Álex Baena, y muy cerca de Rodrygo Goes.

Abde empezó el curso con 12 millones y ha cuatriplicado su valor

Y es que el crecimiento de su tasación en la presente temporada ha resultado espectacular, pues la ha multiplicado por cuatro, pues terminó el curso pasado con 12 millones de euros, pero en diciembre ya se situó en 20 y solo cinco meses después lo ha duplicado con escala en el mes de marzo con un precio de 30 kilos.

Este subidón refleja a la perfección las prestaciones de Abde en la 25/26, en la que ha marcado 15 goles y servido 13 asistencias en 43 partidos.

Esta nueva cotización refuerza más si cabe la posición del Betis en el mercado ante los numerosos clubes que llaman a su puerta con ofertas importantes. De momento, en La Cartuja se remiten a la cláusula de 80 millones de euros ante su deseo de retenerlo para la Champions, pero estudiaría seriamente cantidades que se acerquen a esta cifra y que superen su nueva tasación.

Amrabat, la otra cara de la moneda con beneficio para el Betis

No es el único cambio en los valores de mercado que beneficia a los intereses verdiblancos, pues Amrabat prosigue con su caída libre desde que aterrizó en el club heliopolitano.

En este sentido, llegó como cedido con una tasación de 17 millones de euros, fijados en junio de 2025, y desde entonces ha ido perdiendo valor de forma progresiva en los retoques realizados por la web especializada.

Así, en octubre bajó hasta los 12 millones, mantenidos en diciembre, y ahora se ha precipitado hasta los 10 de millones, lo que debilita al Fenerbahçe a la hora de intentar sacar máximo partido por su traspaso en verano.

Antes de final de año, en Turquía afirmaban que habían fijado su precio en unos 15 millones, cifra impensable a día de hoy tras devaluarse considerablemente. El Betis intentará prorrogar su cesión y si no hay luz verde se sentaría a negociar cantidades dentro de un plano razonable y acorde a su valor de mercado, siempre y cuando el pivote acepte rebajar su elevado sueldo.

Lo Celso continúa con su caída de valor

También ha experimentado una nueva bajada Giovani Lo Celso, que cae dos millones más en esta revisión y se sitúa ya en los ocho millones de euros. Comenzó el curso con una tasación de 15 millones.