Un escaparate Mundial para Abde y Amrabat con diferentes consecuencias para el Betis

Los dos jugadores verdiblancos han sido convocados por Mohamed Ouahbi para el campeonato que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Su presencia en una cita de ese calibre puede revalorizarlos, lo que aumentaría el interés de grandes clubes por el extremo y podría provocar que el Fenerbahçe maneje mejores ofertas por el mediocentro

El Real Betis tendrá una nutrida representación de internacionales en el Mundial que se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Sin duda, un claro reflejo del gran nivel ofrecido por una plantilla que ha hecho historia al devolver al conjunto verdiblanco a la Champions después de 21 años. Aunque ha habido sorpresas sonadas como la ausencia de Pablo Fornals con España o Antony con Brasil, en cuya prelista también se encontraba Natan, en el caso de Marruecos sí se han cumplido las previsiones, por lo que Ez Abde y Sofyan Amrabat estarán presentes.

Así lo ha confirmado este martes Mohamed Ouahbi, seleccionador del país norteafricano, que tratará de responder a las expectativas después de ser la gran sorpresa del campeonato celebrado hace cuatro años en Qatar, donde alcanzó las semifinales para acabar finalmente en cuarta posición. Ya en dicho campeonato estuvieron presentes los dos jugadores béticos, que desde entonces han seguido siendo fijos en los planes de su selección.

Abde llega al Mundial en su mejor momento

En el caso de Ez Abde, ha disputado 35 encuentros y ha anotados dos goles como internacional. Pero si en 2022 ya se ganó un sitio por su buen hacer en las filas de Osasuna, donde se encontraba cedido por el FC Barcelona, ahora llega a su primer Mundial como verdiblanco en el momento más álgido de su aún incipiente carrera. A sus 24 años, el extremo se ha consolidado como uno de las piezas más decisivas del equipo adiestrado por Manuel Pellegrini, con 15 goles y 13 asistencias en 43 partidos oficiales esta temporada, y su valor de mercado se ha disparado hasta los 30 millones de euros según Transfermarkt, siendo por tanto una de las piezas más codiciadas del plantel.

Su presencia en el gran escaparate que representa la cita mundialista supone una gran oportunidad, además, para revalorizar más si cabe uno de los principales activos del Real Betis. Aunque el dineral que dejará en las arcas la disputa de la Champions aumentará la posición de fuerza del club heliopolitano en una eventual negociación. Como ya informó ESTADIO Deportivo, se priorizarán otras ventas menos sensibles, como las de Sergi Altimira o Nelson Deossa, y la idea se retener a pilares como Natan o el propia Abde.

Con el Barcelona y la Premier League pendientes

Con el FC Barcelona también al acecho, tanto ante su posible regreso como por el porcentaje que mantiene sobre sus derechos, se espera que desde la poderosa Premier League llamen a la puerta en busca del marroquí. Pero el plan es hacerse fuertes y no ceder si no es por una oferta de las consideradas fuera de mercado, a lo que podría colaborar decisivamente un gran papel del futbolista de Béni Mellal en el Mundial.

Amrabat se va al Mundial con su continuidad en el Real Betis en el aire

Por su parte, Sofyan Amrabat regresa a los 'Leones del Atlas' después de quedarse fuera de la primera lista de su actual técnico en el mes de marzo, tras la sorprendente salida de Walid Regragui. En aquel momento, el mediocentro acababa de salir de una lesión y se prefirió darle descanso, pero no faltará en un campeonato que, en su caso, puede dificultar las intenciones del Real Betis de seguir contando con sus servicios.

Internacional en 73 ocasiones, el mediocentro nacido en Países Bajos debe regresar al Fenerbahçe, donde tiene dos años más de contrato, y un buen rendimiento en el Mundial podría hacer que el club turco maneje más y mejores ofertas. Y es que en La Cartuja intentarán que siga, pero no a cualquier precio. No se llegará a los 12 millones de euros que quiere la entidad de Estambul, planteando en su lugar una nueva cesión, aunque asumiendo un porcentaje más elevado de su importante sueldo, o una fórmula de derechos compartidos que no obligue a un gran desembolso.

Dos amistosos antes del Mundial

Con el futuro de ambos, por tanto, en el aire, ambos se marcharán concentrados con Marruecos para disputar sendos amistosos ante Madagascar, el próximo martes 2 de junio ante su público, y Noruega, el domingo 7 en Nueva York. Ya este mismo martes, no obstante, los primeros convocados de una lista preliminar han goleado a Burundi por 5-0, a la espera de muchas de sus principales estrellas de cara a una cita en cuya primera fase se medirán a Brasil Haití y Escocia.

El resto de béticos en el Mundial

Junto a Abde y Amrabat, además, también ha sido ya confirmada la presencia en el Mundial de Cucho Hernández con Colombia, que no ha llamado al final a Nelson Deossa, quien sí estaba en la prelista; así como otros dos futbolistas que acaban contrato y harán las maletas, como son Ricardo Rodríguez (Suiza) y Bakambu (República Democrática del Congo). Junto a ellos, se espera que Álvaro Fidalgo no falte con México, cuya lista no es oficial pero sí fue filtrada, y Lo Celso con Argentina.