El Villarreal ve amenazado el fichaje de Luis Milla con una oferta irrechazable

El centrocampista madrileño está muy tentado por los petrodólares del Al Nassr de Cristiano Ronaldo; su marcha a Arabia Saudí podría concretarse en breve por seis millones de euros y un nuevo contrato millonario

El futuro de Luis Milla ha dado un giro importante en las últimas horas y en el Villarreal ya comienzan a asumir que la operación se ha complicado seriamente. Cuando parecía que el centrocampista del Getafe tenía muchas opciones de terminar vistiendo de amarillo este verano, la irrupción del Al Nassr FC amenaza con dinamitar por completo el fichaje.

El conjunto saudí ha puesto sobre la mesa una propuesta económica prácticamente imposible de igualar para cualquier club español y todo apunta a que el futbolista está cada vez más cerca de aceptar el que probablemente sería el gran contrato de su carrera.

Según la información adelantada por Matteo Moretto, especialista en movimientos de mercado, el Al Nassr está dispuesto a pagar tanto el salario que desea el jugador como los seis millones de euros pactados con el Getafe para facilitar su salida este verano.

Destino millonario que aleja al Villarreal

En La Cerámica existía optimismo moderado con la operación. El club groguet llevaba semanas trabajando el fichaje de Milla y el centrocampista era uno de los perfiles mejor valorados por la dirección deportiva para reforzar una medular que sufrirá cambios importantes este verano.

La salida de Dani Parejo obliga al club amarillo a incorporar experiencia, criterio y capacidad organizativa en el centro del campo, y Milla aparecía como una de las opciones más fiables y naturales del mercado nacional. El madrileño viene de firmar probablemente la mejor temporada de su carrera. Ha sido uno de los grandes líderes del 'EuroGeta' de José Bordalás y terminó el campeonato como el segundo máximo asistente de LaLiga, solo por detrás de Lamine Yamal.

El hecho de disputar la próxima edición de la Champions League colocaba al Villarreal en una posición negociadora importante dentro de LaLiga. El futbolista veía con muy buenos ojos la posibilidad de jugar en La Cerámica y disputar por primera vez la máxima competición continental. Sin embargo, el factor económico puede terminar desequilibrando la balanza.

Arabia aprieta con fuerza

El Al Nassr ha irrumpido con una propuesta irrechazable para el jugador, tal y como deslizan desde Madrid. A sus 31 años, Milla afronta probablemente la última gran decisión contractual de su carrera y la oferta saudí multiplica ampliamente cualquier planteamiento económico que pudiera asumir el Villarreal.

El centrocampista llevaba tiempo valorando distintos escenarios. Tanto el Villarreal como el Real Betis habían mostrado interés firme dentro de España, mientras que desde el extranjero también aparecían clubes como el Como 1907 de Cesc Fàbregas o el Olympiacos FC de José Luis Mendilibar. Sin embargo, ninguna de esas propuestas se acerca al nivel salarial que le ofrecen en Arabia Saudí.

De firmar, Milla compartiría vestuario con futbolistas como Cristiano Ronaldo, João Félix, Marcelo Brozović o Íñigo Martínez en un equipo que acaba de proclamarse campeón de la liga saudí.

Una operación marcada por el contrato

La vinculación contractual del jugador empuja a una resolución rápida. Milla termina contrato con el Getafe en 2027 y este verano aparece como la última gran oportunidad del club azulón para obtener un ingreso importante por su traspaso. De hecho, el futbolista y la entidad madrileña pactaron meses atrás una rebaja importante de su cláusula de salida, pasando de 20 millones de euros a unos seis millones que facilitaran una operación beneficiosa para ambas partes.

En el Coliseum asumían desde hace tiempo que la continuidad del madrileño era muy complicada. Después de varias temporadas siendo uno de los centrocampistas más regulares de LaLiga, el futbolista de Majadahonda entiende que ha llegado el momento de afrontar un nuevo reto.

El Villarreal seguirá buscando en el mercado

La posible caída de esta operación obliga ahora al Villarreal a replantear parte de su hoja de ruta para el centro del campo. El club amarillo consideraba a Milla un futbolista ideal por experiencia, conocimiento de la competición y capacidad para adaptarse rápidamente a un equipo que volverá a competir en Champions. Sin embargo, ahora tendrá que comenzar a contemplar otras opciones, siendo Guido Rodríguez, cuyo contrato con el Valencia termina en junio y no renovará, su principal alternativa.

El cordobés Antonio Blanco, que también termina contrato con el Alavés, sería otra alternativa puesto que en Mendizorroza ya admiten que no podrán hacer nada por retenerlo ya que busca una salida a un proyecto de mayor envergadura.