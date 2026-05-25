Marcelino ya mira hacia la Premier: "Veo muy difícil entrenar el año que viene en España"

El ya exentrenador del Villarreal descarta el mercado nacional y admite que está contemplando muy seriamente la posibilidad de entrenar en el extranjero el próximo curso

El futuro de Marcelino García Toral se sitúa en ese territorio difuso marcado por la reflexión y la incertidumbre. El técnico asturiano, en su primer día después de cerrar su segunda etapa en el Villarreal CF tras dejar una huella profunda en la estructura deportiva del club, ha dejado entrever que su próximo destino difícilmente estará en LaLiga. "En España, muy complicado", deslizó en la gala del medio valenciano YoSoyNoticia, abriendo así un escenario que apunta claramente hacia el extranjero y muy concretamente a la Premier League.

Aún no tiene nada firmado, pero cuando lo haga no será en España

Con esta simple afirmación, el entrenador de Careñes confirmar que se encuentra ante una encrucijada muy importante en su carrera a sus 60 años. Sin acuerdo con ningún club en firme, sin negociaciones cerradas y con el mercado aún en plena gestación, Marcelino ha decidido no precipitarse. En esa pausa reside buena parte del interés de su futuro inmediato.

"Puede ser que esté en España si no empiezo entrenando a algún equipo en el exterior, pero, si no, lo veo bastante difícil entrenar en España la próxima temporada", admitió públicamente en la gala.

"Nos planteamos muy seriamente entrenar en el extranjero"

En este sentido, Marcelino aseguró que no tiene nada hablado con ningún club, pero no escondió que le gustaría entrenar en el extranjero. "Estamos en un momento de nuestra trayectoria que es una posibilidad que nos planteamos muy seriamente. Hubo otros momentos donde éramos más reacios, yo en concreto. Ahora hay que analizar las circunstancias y en función de eso, sin precipitarnos, tomar decisiones", expresó.

Por último, el técnico asturiano bromeó con el idioma en una argumentación que obliga a mirar a la Premier League, donde sigue siendo uno de los candidatos más firmes para tomar las riendas del Crystal Palace. "De inglés voy regular, como soy muy mayor estudiaba francés, pero creo que soy capaz de asimilarlo y aprender lo suficiente para trasladar a los futbolistas los conceptos y sensaciones que son necesarias para que haya un rendimiento alto", aseguró.

Un futuro sin ataduras… pero con pretendientes

El mercado ya se ha activado y él mismo ha reconocido que tiene ofertas sobre la mesa, pero ninguna le ha seducido. No es casualidad. Marcelino se destaca como uno de los entrenadores más cotizados del panorama nacional, un técnico con experiencia, carácter competitivo y una trayectoria que le ha permitido sobrevivir con éxito en clubes de máxima exigencia.

En las últimas semanas su nombre ha sido vinculado a distintos equipos, entre ellos el Sevilla FC, dentro del proyecto que se estaría gestando en torno a la compra del club por parte del grupo empresarial liderado por Sergio Ramos. Sin embargo, el propio entrenador ha evitado alimentar estas expectativas ya que, como él mismo ha señalado, las propuestas que ha recibido hasta ahora no le han seducido. No hay nada cerrado, ni siquiera cerca de concretarse. "Ofertas estoy teniendo, pero no lo suficientemente satisfactorias para lo que deseo", reconoció, dejando entrever que el próximo paso no obedecerá a una decisión profundamente meditada.

Inglaterra e Italia, el verdadero horizonte

Si hay un matiz que se repite en cada intervención del técnico es su creciente atracción por el fútbol internacional. Inglaterra e Italia emergen como destinos naturales en esta nueva etapa. La Premier League, a la que él mismo ha definido en más de una ocasión como "la NBA del fútbol", representa la gran asignatura pendiente en su carrera. Un ecosistema competitivo, exigente y mediático que encaja con su perfil más ambicioso.

Italia, por su parte, también aparece en el radar. La Roma es uno de los escenarios que más encajan en esa lógica de proyecto estructurado, con aspiraciones europeas y un entorno donde la exigencia es inmediata. Un contexto donde Marcelino se siente especialmente cómodo.

Es el momento de valorar y decidir

En su último discurso, el entrenador asturiano ha dejado entrever que el tiempo ya no es una urgencia sino una herramienta. A su edad, Marcelino ya se permite el lujo de tomarse su tiempo para elegir. No quiere precipitación, no quiere proyectos inestables, no quiere decisiones tomadas desde la ansiedad del mercado. "Ahora hay que analizar las circunstancias y en función de eso, sin precipitarnos, tomar decisiones", explicó, en una frase que resume perfectamente su momento profesional.

Entre la nostalgia y el próximo desafío

El míster asturiano acaba de abrir una nueva etapa después de su exitoso paso por el banquillo amarillo. Se encuentra en ese punto donde el pasado pesa, pero no condiciona; donde la experiencia ya solo sirve para aportar criterio. "A los entrenadores nos toca ir y venir", reflexionó con naturalidad.

Su futuro se sigue cociendo a fuego lento. Será, más bien, la elección de un último gran proyecto que encaje con su idea del fútbol competitivo, exigente y sin concesiones.