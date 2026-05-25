Así será el camino del Villarreal en la Champions 2026/2027 desde el bombo 3

El 'Submarino' conocerá su camino en la máxima competición continental el jueves 27 de agosto en un sorteo del que saldrán los ocho rivales en una Fase Liga que comenzará el 8 de septiembre y concluirá el 27 de enero de 2027; la final de esta edición se disputará en Madrid (Metropolitano)

Así será la próxima edición de la Champions League en clave amarilla.Imago

El Villarreal disputará la próxima temporada su sexta Champions League tras sus participaciones en 2005/2006, 2008/2009, 2011/2012, 2021/2022 y 2025/2026. Hasta ahora, sus mejores recuerdos en esta competición se remontan a dos semifinales (2005/2006 y 2021/2022), eliminado ante Arsenal y Liverpool, respectivamente, alcanzando los cuartos de final en 2008/2009.

Así será la Champions 2026/2027

La próxima edición de la Champions League ya está dibujada sobre el papel y el Villarreal CF vuelve a situarse en el mejor escaparate del fútbol europeo. Por delante, un largo y exigente camino en el que no habrá concesiones.

El Villarreal afrontará la competición desde el bombo 3, una posición que condiciona de forma directa el tipo de rivales que puede tocarle en la Fase Liga y que obliga, desde el primer día, a firmar una fase regular prácticamente perfecta para poder aspirar a las eliminatorias.

Fase Liga: en septiembre arranca el nuevo reto europeo

La Champions 2026/27 arrancará su Fase Liga entre el 8 y el 10 de septiembre con un calendario comprimido que se extenderá hasta finales de enero. El sorteo de esta primera fase será el jueves 27 de agosto en Montecarlo, un inicio temprano que marcará el tono de una competición donde el Villarreal quiere dejar atrás el desastre del curso anterior y volver a competir con otra cara en Europa. El calendario viene marcado del siguiente modo:

*27 de agosto de 2026: sorteo de la fase liga.

*8-9-10 de septiembre de 2026: primera jornada de la Fase Liga.

*13-14 de octubre de 2026: segunda jornada de la Fase Liga.

*20-21 de octubre de 2026: tercera jornada de la Fase Liga.

*3-4 de noviembre de 2026: cuarta jornada de la Fase Liga.

*24-25 de noviembre de 2026: quinta jornada de la Fase Liga.

*8-9 de diciembre de 2026: sexta jornada de la Fase Liga

*19-20 de enero de 2027: séptima jornada de la Fase Liga.

*26-27 de enero de 2027: octava jornada de la Fase Liga.

*29 de enero de 2027: sorteo de la ronda de 'play off'.

*16-17 de febrero de 2027: ida del 'play off'.

*23-24 de febrero de 2027: vuelta del 'play off'.

*26 de febrero de 2027: sorteo de octavos, más cruces de cuartos y semifinales.

*9-10 de marzo de 2027: ida de los octavos de final.

*16-17 de marzo de 2027: vuelta de los octavos de final.

*6-7 de abril de 2027: ida de los cuartos de final.

*13-14 de abril de 2027: vuelta de los cuartos de final.

*27-28 de abril de 2027: ida de las semifinales.

*4-5 de mayo de 2027: vuelta de las semifinales.

*5 de junio de 2027: final en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Bombo 3: El Villarreal, uno más de los 'incómodos'

El 'Submarino' amarillo será encuadrado en el tercer bombo junto a equipos de enorme nivel y trayectoria reciente en Europa. Su urna quedaría así:

- Feyenoord (Países Bajos)

- Lille (Francia)

- Nápoles (Italia)

- RB Leipzig (Alemania)

- Villarreal CF (España)

- Shakhtar Donetsk (Ucrania)

- Galatasaray (Turquía)

- Union Saint-Gilloise (Bélgica) (si confirma clasificación previa)

- Bodo Glimt (Noruega) (si confirma clasificación previa)

Un grupo de equipos donde conviven históricos europeos, proyectos emergentes y clubes con experiencia reciente en fases finales. El Villarreal, con un coeficiente de 59.000, queda en una posición intermedia que le obliga a partir de este tercer bombo como en otros años. Como máximo, cada equipo sólo podrá enfrentarse a dos del mismo país.

Posibles rivales: espera un camino mortal otra vez

El verdadero impacto del sorteo llega al cruzar bombos. En el bombo 1, el nivel es máximo:

- Bayern Múnich (Alemania)

- PSG (Francia)

- Liverpool (Inglaterra)

- Inter (Italia)

- Manchester City (Inglaterra)

- Arsenal (Inglaterra)

- Real Madrid (España)

- Atlético de Madrid (España)

- FC Barcelona (España)

Obviando a los tres equipos españoles, al Villarreal le tocará vérselas con dos de estos cinco: Bayern, PSG, Liverpool, Inter o City. De ellos, uno será casa y otro fuera. Lo más probable es que toque viajar a Reino Unido.

En el bombo 2, el panorama tampoco es sencillo:

- Borussia Dortmund (Alemania)

- Roma (Italia)

- Sporting (Portugal)

- Aston Villa (Inglaterra)

- Oporto (Portugal)

- Manchester United (Inglaterra)

- PSV (Países Bajos)

- Real Betis (España)

El equipo de Pellegrini es el único con el que no puede cruzarse en esta primera fase. La 'suerte' del Villarreal es que evita a equipos como Milan, Juventus, Chelsea, Bayer Leverkusen o Benfica, grandes ausentes en esta ocasión al no haber conseguido el billete para la primera competición continental.

Y en el bombo 4, aunque teóricamente es el más asequible, ya figuran los siguientes equipos:

- Stuttgart (Alemania)

- Celtic (Escocia)

- Slavia Praga (República Checa)

- Como (Italia)

- Lens (Francia)

A estos cinco se añadirán otros tres que, por ránking, deberían salir de los siguientes clubes: Estrella Roja, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava, Lech Poznan, AEK de Atenas y Omonia Nicosia. Habrá que esperar al desenlace de todas las para conocer desde dónde parten los más de 80 equipos que arrancarán de forma oficial la Champions el próximo mes de julio con el objetivo de alcanzar la Fase Liga.

Ante este escenario, al Villarreal le espera seguro una combinación muy dura de ocho partidos, cuatro en casa y cuatro fuera. Si el sorteo acompaña medianamente y el equipo recupera su mejor versión, el 'Submarino' puede aspirar a repetir noches europeas grandes. Si no, el margen de error será mínimo desde septiembre.

El recuerdo del desastre europeo

El Villarreal llega a esta nueva edición tras una Champions 2025/2026 para olvidar, con solo un punto en ocho partidos, siete derrotas y apenas cinco goles a favor. Una caída que dejó al equipo en la penúltima posición de la Fase Liga.

Ese golpe ha marcado el vestuario, que internamente ha asumido la necesidad de cambiar la imagen en Europa y volver a ser competitivo desde el primer partido. En el club existe la sensación de que esta nueva oportunidad no se puede desaprovechar. El retorno a la Champions, además de ser un éxito deportivo, se interpreta como una obligación de reconciliación con la afición. El objetivo claro es, como pronto, alcanzar las eliminatorias. A partir de ahí, todo lo que venga ya solo dará derecho a soñar.

El Metropolitano en el horizonte

La final de la próxima Champions League se disputará el 5 de junio de 2027 en el Metropolitano, una fecha que aparece en los sueños de los más optimistas seguidores groguets. El Villarreal no quiere pensar en Madrid, pero sí en el objetivo más inmediato de recuperar su sitio en Europa.