La última noche de Parejo, Pedraza y Marcelino: "Se van tres grandes personas"

Ayoze Pérez tuvo palabras de consideración y reconocimiento hacia Marcelino en el día de su adiós: "Ha inculcado una filosofía en el club, una manera de ver el fútbol con mentalidad ganadora"

La fotografía que preside esta información ya forma parte de la historia del Villarreal. Tres símbolos de la entidad, despidiéndose con honores y de forma conjunta del Estadio de La Cerámica, en una noche que ya forma parte del recuerdo y da paso a una nueva etapa en la que habrá mucho trabajo por hacer. "Muy emotivo, la verdad que muy emotivo. Tres grandes personas, por encima de lo profesional", afirmó Ayoze Pérez a la conclusión del partido, intentando no emocionarse.

Parejo y Pedraza, personas especiales en un vestuario

La victoria ante el Atlético de Madrid y el tercer puesto ya forman parte de una noche histórica en Vila-real, pero con el paso de las horas el foco se ha desplazado hacia las despedidas. Dani Parejo, Alfonso Pedraza y Marcelino García Toral vivieron en La Cerámica su último encuentro como amarillos y, tras el partido, Ayoze Pérez puso palabras al sentimiento que se respiró tanto en el césped como en la grada.

El delantero canario reconoció que fue una noche especialmente complicada desde el plano emocional por todo lo que suponía decir adiós a figuras tan importantes dentro del vestuario. Ayoze quiso detenerse especialmente en el peso humano de Dani Parejo y Alfonso Pedraza dentro del grupo, más allá de lo estrictamente futbolístico. "Son de esos caracteres que son indispensables y son especiales tener en un vestuario. Obviamente se les va a echar de menos", explicó.

Marcelino y su mentalidad ganadora

También dedicó palabras de enorme reconocimiento hacia la figura de Marcelino García Toral, el artífice más importante del crecimiento competitivo del Villarreal durante las últimas temporadas. El atacante destacó la huella que deja el técnico asturiano tras su segunda etapa en el club. "Ha inculcado una filosofía en el club, una manera de ver el fútbol con una mentalidad ganadora, de conseguir objetivos muy importantes y muy difíciles", señaló.

Ayoze, que coincidió en las dos últimas temporadas con Marcelino, destacó además que el legado del entrenador va mucho más allá de los resultados obtenidos. "Obviamente se le echará de menos, pero desde un punto de vista muy positivo, porque son dos temporadas muy importantes con logros especiales y que se recordarán", añadió.

Una noche de contrastes

En un segundo plano quedó el propio partido contra el Atlético, aunque Ayoze también valoró el triunfo y el mérito de finalizar la temporada en tercera posición. "Era la última fecha, solo nos valía ganar y cumplimos con creces ante nuestra gente. Un día especial también por las despedidas. Se juntaba un poco todo, la alegría y la tristeza a la misma vez", comentó.

El delantero, autor de dos goles y una asistencia en el cierre de LaLiga, insistió en la importancia que tiene el resultado conseguido por el equipo. "Un tercer puesto que no muchos pueden presumir que hemos finalizado una Liga como terceros", destacó. Además, definió la noche como "un broche de oro a una gran temporada", en un encuentro en el que todo terminó saliendo de cara para el Villarreal: victoria, celebración europea y despedidas a la altura de quienes cierran su etapa en el club.

Las despedidas marcaron claramente el ambiente de la noche en La Cerámica. Entre aplausos, homenajes y una ovación final cargada de emoción, el Villarreal cerró una etapa importante con varios nombres propios que han tenido un peso fundamental en el vestuario amarillo.