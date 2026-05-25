El Villarreal más 'killer' de la historia: séptimo más goleador de las cinco grandes ligas europeas

El equipo de Marcelino García Toral cierra el curso como el mejor año goleador de toda su historia con 72 tantos en Liga, superando su anterior mejor marca del pasado curso (71) y dejando muy atrás a recordados equipos de Manuel Pellegrini

El Villarreal 2025/2026 ya es oficialmente el equipo más goleador de la historia del club en Primera División. El conjunto de Marcelino García Toral cerró la temporada con 72 goles en LaLiga, superando definitivamente el récord de 71 tantos que había establecido el propio equipo el pasado curso y confirmando una campaña ofensiva absolutamente histórica.

Supera equipos históricos de Pellegrini (2004/2005 y 2007/2008)

Lo que hace apenas unas semanas parecía un objetivo complicado terminó convirtiéndose en una realidad incontestable. El Villarreal necesitaba siete goles en las tres últimas jornadas para superar su plusmarca y acabó firmando un final de campeonato demoledor, alcanzando una cifra nunca antes vista en la entidad castellonense. Todo ello, además, acompañado por la tercera posición liguera y la clasificación para la próxima Liga de Campeones, poniendo el broche de oro perfecto a una de las mejores temporadas de la historia amarilla.

El dato tiene todavía más valor si se pone en contexto. Ni siquiera los equipos más recordados de Manuel Pellegrini lograron alcanzar semejante producción ofensiva. El histórico Villarreal de la temporada 2004/2005, que terminó tercero y maravilló al fútbol español con jugadores como Riquelme, Forlán o Sorín, se quedó en 69 goles. Tampoco el equipo subcampeón de la campaña 2007/2008 pudo acercarse a estos números, finalizando aquel curso con 63 tantos.

Ahora, dos décadas después de aquella explosión del Villarreal en la élite del fútbol español, el conjunto de Marcelino ha conseguido ir un paso más allá. Lo ha hecho desde una idea ofensiva muy marcada, con verticalidad, ritmo alto y una enorme capacidad para generar peligro prácticamente en cualquier contexto de partido.

El gol, muy repartido entre sus delanteros

Además, este Villarreal ha tenido la capacidad de repartir el gol entre muchos futbolistas diferentes, evitando depender exclusivamente de una gran estrella ofensiva. Georges Mikautadze terminó como máximo realizador del equipo con 13 goles, mientras que Alberto Moleiro y Gerard Moreno cerraron el curso con una decena cada uno. También tuvieron un papel importante Nicolas Pépé, con ocho, y Tajon Buchanan, que acabó con siete.

La lista demuestra perfectamente el carácter coral del equipo. Hasta 16 jugadores diferentes vieron portería durante la temporada liguera, una cifra que explica la riqueza ofensiva del Villarreal y la dificultad para defender a un equipo capaz de encontrar gol desde prácticamente cualquier línea del campo.

El crecimiento ofensivo del conjunto amarillo también tuvo mérito por las circunstancias. El equipo logró mantener un ritmo goleador altísimo pese a la salida o ausencia de jugadores importantes en determinados momentos de la temporada. Lejos de resentirse, Marcelino consiguió reinventar recursos y potenciar nuevas sociedades ofensivas para que el Villarreal no perdiera pegada.

Séptimo goleador de las cinco grandes ligas europeas

El Villarreal cierra el campeonato con una media exacta de 1,89 goles por partido, situándose entre los ataques más productivos, no solo de LaLiga, sino también del fútbol europeo. De hecho, puede presumir de ser el séptimo más goleador de las cinco grandes ligas continentales, únicamente por detrás de gigantes acostumbrados a dominar este tipo de estadísticas.

El Bayern Munich, campeón inapelable en Alemania, es el primero en estos registros con 122 goles, seguido del Barça (95), Inter de Milán (89), Real Madrid (77), Manchester City (77) y PSG (74). Por detrás de estos colosos -casi todos campeones en sus países-, viene el Villarreal de Marcelino.

Sin ir más lejos, el Arsenal, campeón de la Premier League y finalista de la Champions, ha sumado un gol menos que el cuadro amarillo (71) en Inglaterra. El Dortmund se quedó en 70 goles. En el campeonato español, únicamente Real Madrid y Barcelona consiguieron mejorar los registros ofensivos del conjunto castellonense. Un dato que vuelve a poner en valor la enorme temporada firmada por el equipo amarillo.

Más allá de los números, este Villarreal ha transmitido una sensación muy concreta durante todo el año: la de ser un equipo capaz de marcarle a cualquiera y en cualquier escenario. El conjunto de Marcelino encontró soluciones ofensivas de muchas maneras diferentes. Desde la velocidad en transición hasta el juego combinativo, pasando por la estrategia o la inspiración individual de futbolistas determinantes. Por eso, los 72 goles no son únicamente un récord estadístico, son la consecuencia directa de un modelo reconocible, ambicioso y tremendamente competitivo.

La temporada ya queda en el recuerdo del Villarreal por muchos motivos: la tercera plaza, el regreso a la Champions y la consolidación de un proyecto competitivo, pero también quedará marcada como la campaña del Villarreal más 'killer' de la historia.