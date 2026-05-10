El Villarreal está a seis goles de igualar el mejor registro goleador de su historia

Marcelino tiene tres partidos para intentar superar su plusmarca de 71 goles, lograda precisamente el pasado curso; los números actuales tienen ritmos de históricos equipos de Pellegrini y ya igualan la tercera mejor marca de la historia del club

El Villarreal sigue avanzando con paso firme hacia un objetivo histórico. El equipo de Marcelino García Toral mantiene intactas sus opciones de firmar el mejor registro goleador en una temporada de Liga, un techo que logró el pasado curso y que ahora tiene muy cerca, por lo que se obligará a competir al máximo en las tres jornadas que restan pese a que el objetivo de la tercera plaza esté ya prácticamente certificado.

Tras el empate ante el RCD Mallorca (1-1), el conjunto amarillo ha elevado su cuenta goleadora hasta los 65 tantos en el campeonato, una cifra que le sitúa a tan solo seis goles de igualar el mejor registro de su historia (71) y a siete de superarlo. Todo ello con únicamente tres jornadas por disputarse, lo que convierte el reto en una carrera contrarreloj de lo más interesante. El gol de Ayoze de penalti en Son Moix deja muy estrecho el margen para igualar la historia e intentar reescribirla.

La media goleadora pone el récord a tiro

Los números, desde luego, invitan al optimismo. El Villarreal presenta una media cercana a los 1,85 goles por partido, un ritmo marcado durante toda la temporada que le ha permitido mantenerse como uno de los ataques más productivos del campeonato. Si logra mantener esa cadencia en las tres jornadas que restan, el equipo estaría en disposición real de alcanzar, como mínimo, la cifra récord.

Todo ello, además, con un mérito añadido. El conjunto castellonense ha sabido mantener su producción ofensiva pese a la salida o ausencia de piezas importantes como Álex Baena o Thierno Barry. Lejos de resentirse, el equipo ha diversificado sus roles ofensivos y ha encontrado gol en varios perfiles. En ese reparto destaca el papel de futbolistas como Georges Mikautadze, autor de once goles, Alberto Moleiro, con diez, o Gerard Moreno, que suma nueve. Entre los tres concentran una parte muy significativa del caudal ofensivo del equipo, pero no son los únicos. El Villarreal ha construido su fortaleza goleadora desde lo colectivo, sin depender exclusivamente de un solo nombre.

A ritmo del histórico Villarreal de Pellegrini

El histórico Villarreal de Manuel Pellegrini se quedó en 69 goles en la campaña 2004/2005, cuando también terminó tercero en LaLiga. Ni siquiera en la temporada del subcampeonato, la 2007/2008, el Villarreal hizo tantos goles (63) como ya acumula en esta temporada. Aquel 'Submarino' alcanzó su mejor posición de la historia del campeonato liguero, quedando subcampeón y obteniendo el acceso directo a Champions League por segunda vez en la historia del club. Los goles de Nihat (18 goles y 3 asistencias), Rossi (11 goles y 2 asistencias) y Guille Franco (8 goles y 3 asistencias) ayudaron al rendimiento del equipo. Además los pupilos de Pellegrini fueron el equipo, junto al Real Madrid, con menos derrotas como local, con tan sólo dos.

Esta temporada, al menos en cuanto a goles, los números ya son mejores que entonces.

El récord, la temporada pasada

Los mejores registros goleadores de la historia del club son precisamente los de la campaña pasada, la 2024/2025, con 71 goles, superando a los 69 de la temporada 2004/2005 y a los 65 de la temporada 2023/2024, ahora mismo igualados.

Hoy, ese listón vuelve a estar a tiro. Con la clasificación para la Liga de Campeones ya asegurada y la tercera plaza como objetivo inmediato, el Villarreal tiene ante sí la oportunidad de cerrar la temporada con un nuevo hito. Seis goles para igualar, siete para superar y tres partidos por delante.

Su capacidad goleadora le hace estar entre los mejores de las cinco grandes ligas, ocupando la 11ª plaza de una hipotética clasificación goleadora de los mejores equipos del continente. En cuanto a la Liga, solo Real Madrid y Barcelona mejoran los registros del Villarreal de cara a gol. La historia sigue al alcance. Ahora todo dependerá de la puntería en las últimas tres jornadas.