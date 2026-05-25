Koke, muy crítico con el Atlético de Madrid: "Hemos sido un desastre en LaLiga"

El capitán del Atlético de Madrid aseguró, tras la goleada del Villarreal, que el club rojiblanco no ha estado a la altura en LaLiga

El Atlético de Madrid se despidió de la temporada sufriendo una goleada impropia de un club del nivel del madrileño. El Villarreal pasó por encima de los rojiblancos que se fueron de La Cerámica con un contundente 5-1. La campaña que han firmado los colchoneros en LaLiga está muy lejos de lo que se esperaba del equipo dirigido por Simeone, que no alcanza los 70 puntos y que termina el curso como cuarto clasificado. Koke, capitán del Atlético de Madrid, se mostró muy crítico con su equipo y aseguró que han sido un "desastre" en LaLiga.

"La temporada acaba con un sabor de boca amargo. En la Champions ha sido una temporada bonita e ilusionante, en la Copa del Rey caímos en la final en los penaltis y en LaLiga hemos sido un desastre porque no la hemos podido y nos hemos quedado muy lejos del Barcelona, que es el campeón", señaló a Movistar tras la derrota en Villareal por 5-1. "Obviamente sabemos que el Real Madrid y el Barcelona son los favoritos, pero nosotros tenemos que estar más arriba y que nos sirva para la próxima temporada, para mejorarlo", añadió.

Koke sobre la derrota del Atlético de Madrid ante el Villarreal: "No nos puede pasar esto"

Sobre el partido ante el Villarreal comentó: "no hemos empezado mal el partido hasta que ha venido el penalti y ha sido luego todo un desastre. No nos puede pasar esto y hay que tomar nota para la temporada que viene. No nos pueden meter tantos goles". "Ha sido un día difícil. Nos pone LaLiga un partido un domingo a las nueve, pero ha sido un desastre y no hemos estado al nivel", admitió el capitán del Atlético de Madrid que, con sus palabras, pone fin a una temporada irregular en el Atlético de Madrid.

Simeone refuerza la postura de Koke

La idea de Koke fue reforzada por Simeone, que avisa del peligro de contentarse con la cuarta plaza. "Nos hemos acostumbrado a ser terceros o cuartos para estar en la Champions League, pero cuidado, porque los de detrás, como la Real Sociedad o el Athletic Club, van a estar fuertes y no será fácil", avisó. A pesar de ello, Simeone dijo que la temporada del Atlético es “entre buena y muy buena”, ya que recordó que compitió por la Copa del Rey y la máxima competición europea de clubes, además de dejar grandes partidos ante el Real Madrid y el Barcelona. Aunque pone un 'pero' al curso, la defensa. El argentino reconoció que los números defensivos de su equipo este curso han sido “duros” y que necesita mejorar en este aspecto, si bien precisó que es algo en lo que debe participar todo el grupo.