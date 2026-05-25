La peor derrota de Simeone en 800 partidos en el Atlético: "No estuvimos a la altura"

El entrenador colchonero termina la temporada con una dolorosa goleada en La Cerámica, el resultado más abultado que ha sufrido en Liga desde que es entrenador del Atlético de Madrid hace 14 años

Diego Pablo Simeone alcanzó este domingo en La Cerámica la monumental cifra de 800 partidos al frente del Atlético de Madrid. Pues bien, la efeméride terminó convertida en una de las noches más duras de toda su trayectoria como entrenador rojiblanco. El 5-1 encajado ante el Villarreal es su peor resultado sufrido por el técnico argentino en LaLiga desde que aterrizó en el banquillo colchonero en diciembre de 2011. Ahí es nada.

Una goleada histórica en LaLiga

"No respondimos al partido", resumió el técnico argentino tras el encuentro, admitiendo que el Atlético estuvo lejos del nivel exigido en una cita de esa trascendencia y vinculó el desplome al desgaste acumulado durante toda la temporada. "No estuvimos en ningún momento a la altura", reconoció.

Nunca antes, en más de catorce años al frente del Atlético, el equipo de Simeone había recibido cinco goles en un partido liguero. De hecho, el argentino jamás había perdido por un marcador semejante en 90 minutos oficiales. Solo existía un precedente de cinco tantos encajados, aunque en aquella ocasión llegaron en una prórroga de Supercopa de España frente al Real Madrid. En tiempo reglamentario, el golpe sufrido en Vila-real entra ya directamente en los registros más negativos de la era Simeone.

Hasta ahora, las derrotas más amplias del Atlético bajo su mando habían sido cinco 4-0 repartidos entre Liga de Campeones y Mundial de Clubes ante Arsenal, PSG, Benfica, Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Nunca en el campeonato doméstico el equipo había caído de esta manera con el argentino en el banquillo. Para encontrar la última vez que el Atlético recibió cinco goles en Liga sin prórroga hay que remontarse incluso antes de su llegada: un 5-0 del Barcelona en septiembre de 2011.

Sin excusas: "Todas las que tuvieron fueron para adentro"

La imagen del Atlético en La Cerámica fue impropia de un equipo que todavía peleaba por asegurar la tercera posición. El conjunto rojiblanco quedó completamente desbordado desde el inicio y fue incapaz de competir en ningún momento ante un Villarreal mucho más intenso, preciso y reconocible. El propio Simeone no buscó excusas tras el encuentro y reconoció abiertamente el pobre nivel ofrecido por su equipo.

El entrenador rojiblanco quiso contextualizar además el rendimiento defensivo de las últimas semanas, señalando que el equipo venía concediendo ocasiones con demasiada facilidad. "Ante Celta, Osasuna y Girona ganamos, pero los rivales fallaron goles. Hoy todas las que tuvieron fueron para adentro y eso me hace estar atento", argumentó.

Simeone: "El Villarreal solo jugó un torneo"

A pesar del golpe, Simeone defendió la temporada realizada por el Atlético, al que calificó entre "buena y muy buena". El argentino recordó que el equipo ha competido hasta fases avanzadas en varias competiciones y que, una vez más, volverá a disputar la próxima edición de la Champions. "Nos hemos acostumbrado a ser terceros o cuartos para estar en la Liga de Campeones, pero cuidado, porque los de detrás, como la Real Sociedad o el Athletic Club, van a estar fuertes y no será fácil", avisó el técnico.

Simeone insistió además en que el objetivo principal sigue siendo pelear por títulos, más allá de la clasificación final en Liga. "El Villarreal solo jugó un torneo, porque quedó eliminado pronto, y estuvimos cerca de alcanzarlo", explicó el entrenador, que añadió que "no importa tanto quedar tercero como ser campeón".

El argentino reconoció también que los números defensivos del equipo esta temporada han sido "duros" y asumió que existe margen de mejora evidente en ese aspecto. "Necesitamos mejorar defensivamente, pero eso compete a todos", deslizó.

La derrota empañó así una fecha histórica para Simeone, el técnico más importante en la historia reciente del Atlético y el entrenador con más partidos dirigidos en la entidad, por delante de Luis Aragonés y Ricardo Zamora.

Desde aquel debut en La Rosaleda el 7 de enero de 2012, el argentino acumula 470 victorias, 168 empates y 162 derrotas, además de ocho títulos que cambiaron para siempre la dimensión competitiva del club. Pero esta vez, el fútbol le devolvió una de esas noches que también forman parte de cualquier legado. Una derrota histórica. La más dura de toda su era en LaLiga.