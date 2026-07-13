El Betis abre la puerta a un talento que tampoco cuajó en el Atlético de Madrid

Nueva salida en un Betis Deportivo que lleva a cabo una reestructuración. Aitor Gismera ha llegado a un acuerdo con el Hércules, que ha negociado con el club verdiblanco para quedarse con sus derechos en propiedad

El Betis Deportivo competirá en Segunda RFEF en la 26/27, después de que el Europa haya dado marcha atrás en su amenaza de renunciar a la plaza y solo haya consultado a sus socios en qué campo jugar la próxima temporada ante la imposibilidad de hacerlo en su propio estadio. De ese modo, la planificación en el filial verdiblanco sigue su curso sin esperar ya la sorpresa de un ascenso antes de que ruede el balón, llevándose a cabo la reestructuración de una plantilla que ya han abandonado un buen número jugadores.

Las bajas del Betis Deportivo

Así, ya se han marchado libres, al acabar contrato, Carlos Reina, que ha firmado por el Torreense de la segunda de Portugal, que disputará competiciones europeas; el centrocampista Ginés Sorroche, que negocia su incorporación al filial del Getafe; el central francés Elyaz Zidane, que se ha comprometido con el Red Star de París, de la Ligue 2 francesa; o el meta Germán García, que ha fichado por el Cacereño para seguir en Primera RFEF.

Junto a ellos, también ha hecho las maletas el lateral zurdo francés Darling Bladi, traspasado al Herenveen de Países Bajos, pudiendo dejar nuevos réditos al conservar el 15% sobre la plusvalía de su venta. Una maniobra similar a la realizada en la salida de Dani Pérez al Valladolid (el club bético retiene el 20% de su pase y posee una opción de recompra). Además, se ha optado por rescindir a Álex Pérez, que regresaba de su cesión en el Torino y jugará en el Kalamata FC, recién ascendido a la máxima categoría en Grecia; y se ha hecho lo propio con el extremo Rubén Richarte, que en la primera parte de esta última campaña también jugó a préstamo en el Arenteiro, marchándose ya a título definitivo al Cartagena, de Primera RFEF.

Examen médico y oficialidad inminente

En la misma categoría jugará también Aitor Gismera, cuyo fichaje por el Hércules debe hacerse oficial hoy mismo. Desde Alicante, el diario Información anunciaba este pasado fin de semana que el acuerdo con el mediocentro era ya total, quedando solo a expensas hacer lo propio con el Real Betis, pues en el Rico Pérez desean quedarse con el pase del jugador en propiedad, aunque habitualmente el club verdiblanco trata de reservarse en estos casos algún derecho que le permita tener una ganancia futura.

Sea como fuere, hoy está previsto que el centrocampista getafense de 22 años se someta al preceptivo reconocimiento médico antes de incorporarse directamente al trabajo con su nuevo equipo, para poner fin así a una breve etapa de una campaña en las filas béticas. Y es que, fue el pasado verano cuando aterrizó procedente del Atlético de Madrid, donde llegó a jugar algún partido amistoso con el primer equipo y llegó a ser convocado por Diego Simeone para un encuentro de Champions, sin llegar a estrenarse de forma oficial.

Los números de Aitor Gismera como verdiblanco

Eran muchas las esperanzas puestas en su fichaje por dos temporadas (hasta 2027). Pero la temporada de Gismera en el Betis Deportivo fue fue de más a menos. Titular habitual en la primera mitad del curso, su protagonismo cayó en picado en la segunda vuelta, ocupando un rol secundario con Dani Fragoso. Así, finalmente disputó 23 partidos, 13 de ellos como titular, pero solo 8 completos, para un total de 1.348 minutos. Por ello, se le ha abierto la puerta de salida, aprovechando también las buenas relaciones con un Hércules al que ya fue cedido en enero del pasado año Yanis Senhadji, cuyo futuro también está en el aire tras su escasa participación en la 25/26.

No ceja en su empeño: "Solo falta que le den la oportunidad"

En su momento, cuando optó por poner fin a media vida como rojiblanco y aceptar la propuesta verdiblanca, el madrileño rechazó ofertas de Segunda división, convencido de que estar en una cantera potente podía facilitar su objetivo de alcanzar la elite. Sin embargo, Pellegrini nunca lo tuvo en cuenta y ahora ha decidido cambiar de estrategia para recalar en un histórico que volverá a partir como un de los candidatos al ascenso a la Categoría de Plata. En su entorno están convencidos de de que lo tiene todo para triunfar, pero solo falta que le den "la oportunidad en un grande".