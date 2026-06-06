El Betis no se desprende de Dani Pérez: el precio pactado para recomprarle del Valladolid

El joven centrocampista sevillano, que tiene 20 años y debutó hace cuatro con el primer equipo verdiblanco, ya ha pasado las pruebas médicas y su fichaje por los pucelanos está cerrado sólo a falta de la oficialidad

La noticia sigue sin hacerse oficial, pero desde hace días es un secreto a voces que Dani Pérez, prometedor canterano del Real Betis, jugará en el Real Valladolid a partir de la próxima temporada. El joven mediocentro sevillano, de sólo 20 años, probará en LaLiga Hypermotion después de un curso en el que descendió a Segunda Federación con el Betis Deportivo y de jugar otros dos encuentros con el primer equipo del club verdiblanco, que no se desprende del todo del futbolista y ha pactado con los pucelanos una cláusula de recompra.

Dani Pérez ya ha superado esta semana el reconocimiento médico previo a su fichaje por el Real Valladolid, sin ningún tipo de sobresalto ni de motivo de preocupación por la grave lesión de rodilla que frenó en seco su ilusionante proyección dejándole casi un año en blanco. Así lo apuntan fuentes de la negociación, que han confirmado a la Agencia EFE la noticia que ya apuntaba el pasado jueves ESTADIO Deportivo: que firma con el club blanquivioleta por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, y que el Real Betis se reserva un porcentaje de los derechos de explotación del futbolista, además de tener una cláusula para poder repescarle si así lo estima.

El Betis se queda con un 20 por ciento de Dani Pérez y puede repescarle por entre 4 y 8 millones de euros

Como ya detalló este periódico, la cifra para que el Betis recupere al canterano dependerá de la categoría en la que juegue el Real Valladolid, que en esta 25/26 era uno de los recién descendidos a LaLiga Hypermotion y durante gran parte del curso estuvo intentando escapar de la lucha por evitar bajar a Primera RFEF. Si el equipo castellano-leonés se mantiene en Segunda, el precio de Dani Pérez será de cuatro millones de euros y si sube a LaLiga Hypermotion se disparará a ocho millones.

Además, en cualquier tipo de traspaso a un tercer club el Real Betis ingresaría un 20 por ciento del montante total. Sin duda se trata de una negociación muy ventajosa para el Real Betis, ya que cabe recordar que Dani Pérez termina contrato este 30 de junio y llegará como agente libre al Real Valladolid. Dadas las buenas relaciones tras el préstamo este curso del portero Guilherme Fernandes, desde el club hispalense negociaron casi como si de un traspaso se tratase.

Alumno de Canales, Fekir, Isco, Lo Celso o Fornals y con Dani Ceballos como padrino

Dani Pérez es internacional con España hasta categoría sub 19 y ha sumado 88 encuentros con el Betis Deportivo entre Primera y Segunda RFEF a pesar de que sólo tiene 20 años. En sus entrenamientos con el primer equipo ha tenido maestros de lujo: empezó a aparecer con 16 años, coincidiendo con Sergio Canales o Nabil Fekir; desde la distancia Dani Ceballos siempre le ha apadrinado y ahora se marcha tras coincidir en su puesto con Isco Alarcón, Giovani Lo Celso o Pablo Fornals.

Con el primer equipo debutó el 3 de noviembre de 2022 en un duelo de la UEFA Europa League contra el Helsinki finlandés y ha sumado cinco citas. En la temporada siguiente (24/25) sumó dos choques más, ambos en la Conference League ante Legia de Varsovia y el KRC Genk, y en esta pasada jugó otros dos: en agosto, contra el RC Celta de Vigo en su estreno en la máxima categoría nacional, y en enero contra el PAOK de Salónica griego.