Dani Pérez y Guilherme Fernandes se cruzan por el camino a (y desde) Valladolid

Los pucelanos confirman que no ejercerán la opción de compra por el portero portugués, que se convertía en obligación en caso de ascenso, mientras que el mediapunta se marcha traspasado en su último año de contrato

Con contrato hasta el 30 de junio de 2027 en el Real Betis, pese a que algunas fuentes apuntaban a que acababa este verano y habría renovado antes de salir, Dani Pérez ha viajado a principios de esta semana a Valladolid para firmar por el conjunto pucelano por las próximas tres temporadas. Al cierre de esta edición, el cerreño acababa de pasar el reconocimiento médico previo a la rúbrica de su nueva vinculación con los pucelanos, cruzándose en la Ruta de la Plata con un Guilherme Fernandes que, finalmente, no seguirá vistiendo la camiseta blanquivioleta.

Dani Pérez se va gratis, pero con pluses y opción de recompra

El Real Valladolid no abonará ahora cantidad alguna por hacerse con los servicios de Dani Pérez hasta 2029. Sin embargo, el Real Betis incluirá en la operación varias cláusulas a su favor para el futuro. De un lado, los verdiblancos podrán repescar al mediocampista de 20 años a cambio de cuatro millones de euros, cantidad que se duplica (ocho millones) en caso de ascenso de los castellano-leoneses a Primera división.

Si las partes llegasen a convenir que lo mejor para todos sería una venta, a La Cartuja (o el Benito Villamarín a partir de 2028) llegaría una quinta parte de lo recaudado, pues se quedan con el 20% aproximadamente de sus derechos. Se trata de una manera de invertir en la consolidación de un jugador al que ya se le quedará pequeña la Segunda RFEF y que tiene tapada su promoción por los Isco Alarcón, Pablo Fornals o Giovani Lo Celso.

Fijo para Dani Fragoso, necesita un nuevo reto

Internacional español desde sub 16 hasta sub 20, Dani Pérez ha jugado hasta en cinco ocasiones con el primer equipo a las órdenes de Manuel Pellegrini (dos en la Europa League, otras tantas en la Conference y una en LaLiga). Este último curso, salió en las postrimerías de la tempranera visita a Balaídos y un poco antes en la visita al PAOK de Salónica, siendo convocado para en otros seis encuentros.

Tras superar una grave lesión de rodilla en 2023, se perdió en 2025 el Mundial sub 20 por una inoportuna lesión muscular, pero luego fue indiscutible para Dani Fragoso (repartió tres asistencias en 23 partidos, formando como interior en el 1-4-3-3 preferido por el míster catalán) en la remontada del filial para quedarse a un gol de la permanencia en Primera RFEF.

Un millón de euros 'perdido' por Guilherme

Con propuestas también de Real Zaragoza, Sporting de Gijón, Albacete Balompié y CD Castellón, se decidió Guilherme Fernandes el verano pasado por el Real Valladolid ante la insistencia de Víctor Orta, que lo había 'sufrido' con el filial sevillista en Primera RFEF. Los albivioletas podían quedárselo por un millón, con opción de recompra del doble en La Cartuja, en ambos casos voluntaria, que finalmente no van a ejercer en el José Zorrilla.

El luso tiene un año más de contrato en el Real Betis, que abogará por monetizar su adiós al haberse decidido que Manu González sea el tercer portero del primer equipo el curso venidero en sustitución de Adrián San Miguel. Dado que aterrizó del Estrela Amadora por 50.000 euros, todo lo recaudado serían plusvalías. Indiscutible hasta la jornada 29ª, dejó de jugar entonces, reapareciendo en la recta final (31 partidos, con siete porterías a cero).