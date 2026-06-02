La aventura de Souleymane Faye en Portugal se va a quedar en un semestre

El Sporting CP planea una limpia este verano con la que ingresar unos 120 millones de euros y poder sufragar el rearme de una plantilla que le costó apuntalar más de 90 en la 25/26, que acabó sin títulos; el extremo no ha convencido

El Sporting CP, que ha fichado ya desde que terminó la última temporada por valor de 55 millones de euros (el delantero procedente del Sporting de Braga Rodrigo Zalazar, el mediocentro defensivo del Venezia Issa Doumbia y el también pivote del AVS FS Pedro Lima) y negocia el regreso del 'stopper' Joao Palhinha, sigue la limpia planeada para este verano, donde espera ingresar en torno a 120 millones para un rearme que considera perentorio. Y es que la 25/26, cuando invirtió más de 90 millones, terminó sin títulos, clasificándose para las rondas previas de la Champions League como subcampeón de la Primeira Liga, pero perdiendo las finales de la Supertaça y la Taça de Portugal (la de la Liga ni siquiera la disputó).

Aparte de ventas estratégicas como las de Morten Hjulmand e Hidemasa Morita, en Lisboa quieren deshacerse de apuestas fallidas como las del mediocentro georgiano procedente del Levante UD Girogi Kochorashvili y el extremo senegalés Souleymane Faye, reclutado en el mercado invernal desde el Granada CF. Entre ambos se gastó el cuadro blanquiverde casi doce millones de euros, sin contar variables, que ahora intentará recuperar al menos en parte. Al ex del filial del Real Betis, que apenas ha disputado 160 minutos (en los que brindó una asistencia), se le acabará la aventura lusa por la vía rápida. Tampoco cuentan 'Biel' Teixeira, Sotiris Alexandropoulos, Koba Koindredi y Alexandre Brito, que regresan de sus cesiones.

El Betis no tiene ya derechos ni variables por Faye

No llegó a debutar Souleymane Faye con el primer equipo del Real Betis, aunque sí se entrenó varias veces a las órdenes de un Manuel Pellegrini que, durante sus años de permanencia en Heliópolis, ha promocionado a una plantilla completa desde el filial (25 jugadores). Con el segundo equipo verdiblanco, el atacante africano firmó once goles y siete asistencias en 54 encuentros, llamando la atención, entre otros, del Granada CF, que pagó unos 600.000 euros por el 50% del pase propiedad de los verdiblancos, ya que el otro es del Talavera CF.

Precisamente los manchegos son los que se llevaron el premio 'gordo', habida cuenta de que, aparte de la tajada por los derechos de formación del diestro, han ingresado unos 300.000 euros primero y tres millones después, ya que el traspaso desde el club nazarí al lisboeta se cifró en seis millones fijos y dos en variables que no se cumplirán. En La Cartuja ya no tienen bonus ni cantidades pendientes que ingresar desde que Faye se marchó al Nuevo Los Cármenes.