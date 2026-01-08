Cerrado el traspaso de Souleymane Faye al Sporting CP: las cifras de la operación

Reclutado el pasado verano del filial verdiblanco a cambio de unos 600.000 euros, los nazaríes compartirán a medias una interesante plusvalía

Granada CF y Sporting Clube han alcanzado un acuerdo definitivo para el traspaso de Souleymane Faye, cuya segunda etapa rojiblanca ha durado tan poco como la primera. El atacante senegalés, que desembarcó en el filial nazarí en enero de 2022 procedente del Galaxy Dakar se marcharía en el verano de ese mismo año al CF Talavera, que es el gran ganador de la operación que van a firmar andaluces y lisboetas. De hecho, los manchegos cedieron primero al Betis Deportivo al futbolista, vendiendo a coste prácticamente cero la mitad de su pase a los verdiblancos, que hicieron lo propio a primeros de julio de 2025 por unos 600.000 euros, según confirman a ESTADIO Deportivo. Ahora, tras otro semestre apenas con el primer equipo granadinista, da un gran salto en su carrera con 22 años fichando por un grande de Portugal.

La cantidad pactada entre Granada y Sporting por Faye

Souleymane Faye, a quien se espera este viernes en la capital lusa, se ha comprometido por cuatro temporadas y media (hasta 2030) con el Sporting CP, que desembolsará, según ha podido confirmar este periódico de fuentes más que solventes, un fijo de seis millones de euros y otros dos millones en variables según el rendimiento del extremo diestro, que se desenvuelve sin mayores problemas por ambos perfiles del ataque y que llevaba dos goles y seis asistencias en 19 jornadas de la Segunda división española, además de haber disputado 38 minutos, repartidos en dos duelos de la Copa del Rey, para cerrar esta etapa con 1.649' en el Granada CF, que obtendrá una plusvalía directa de 2,4 millones, que podría llegar hasta los 3,4 si se cumplen los bonus pactados, ideales para reinvertir este invierno en un plantel que ocupa zona de descenso a Primera RFEF.

Lo único que pertenece al Betis del traspaso de 'Souley'

Con unas ganancias superiores a las nazaríes (3+1 millones de euros), limpias en su caso al reclutar en septiembre de 2022 libre a Souleymane Faye, el CF Talavera es el gran triunfador de la operación que está a punto de convertirse en oficial y que se adelanta en estas páginas. Sin duda, el gran perdedor es el Real Betis, que ya se embolsó algo más de medio millón por un atacante que, eso sí, fichó también sin desembolso alguno de por medio, aunque muchos dirán que no hubo paciencia con el internacional senegalés, que no llegó a debutar con el primer equipo heliopolitano, aunque sumó varios entrenamientos, ninguna convocatoria a la postre. El único plus que llegará a las arcas verdiblancas será por el mecanismo de solidaridad que premia a los equipos formadores, que se abona cuando media un traspaso internacional. Con un valor total del 5% de la transferencia (300.000 euros), se reparte entre clubes en los que creció (de 12 a 23 años), con porcentajes específicos para los clubes que formaron al jugador entre los 12 y 15 años (0,25% por año) y los que lo formaron entre los 16 y 23 años (0,5% por cada uno). Como estuvo dos campañas completas en Sevilla, sería un 1% en total del monto.