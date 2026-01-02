Operación millonaria por Souleymane Faye tras salir del Betis en verano por 500.000 euros

El Granada pagó medio millón de euros al Betis en el pasado mercado sin que pudiera incluir un porcentaje de una futura venta y seis meses después el Sporting Club negocia su compra por una cantidad notablemente superior

A principios de julio, el Betis alcanzó un acuerdo con el Granada para el traspaso de Souleymane Faye, uno de los futbolistas más destacados del filial la pasada temporada. Tras estar cerca de cerrar su pase al Cádiz, finalmente el club verdiblanco aceptó la oferta de los nazarís de alrededor de 500.000 euros por el 50% del pase que poseía del extremo, pues la otra mitad continuó perteneciendo al Talavera, club desde el que llegó en 2023 como cedido para hacerse con sus servicios un año después.

En la operación, al no disponer de la totalidad de su pase por no comprárselo a la entidad manchega, el Betis no se reservó ningún porcentaje de su futura venta, lo que le impedirá salir beneficiado del traspaso que puede producirse en este mes de enero.

El Granada negocia del traspaso de Faye con el Sporting Clube

Y es que el de Dakar ha despertado mucho interés por su rendimiento en el Granada, donde se erige en titular indiscutible en los dos flancos, sobre todo en el izquierdo y sus dos goles y seis asistencias, cuatro de ellas en los últimos ocho partidos ligueros.

Tanto es así, que el Granada negocia a día de hoy su traspaso con el Sporting Clube de Portugal, dispuesto a apostar fuerte para hacerse con los servicios del senegalés, una de las sensaciones de Segunda división en el presente curso.

Así, según desvela Marca, las cifras que se manejan superar con creces los 500.000 euros pagados a los verdiblancos, hasta el punto de que diversas publicaciones en Portugal señalan que el montante podría alcanzar los diez millones de euros, de los cuales, la mitad irían directos a las arcas del Talavera al no haber vendido su mitad en la operación llevada a cabo en verano.

El Betis no obtendría ningún rédito de esta venta

En este sentido, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que el Betis no obtendría ningún rédito en el caso de consumarse el traspaso debido a los términos en los que se redactó el contrato de su pase al Granada el pasado verano, condicionado, como se apuntó con anterioridad, por compartir a medias sus derechos con el Talavera, que sí se embolsaría una suculenta cantidad.

El Betis, habitualmente, sí incluye en operaciones de esta índole porcentajes de las futuras ventas o sobre la plusvalía, pero en esta ocasión las circunstancias eran diferentes y se tiene que conformar con los 500.000 euros ingresados en el pasado periodo estival, un pellizco considerable, pero que, a tenor de los acontecimientos, podría haber sido mucho mayor.