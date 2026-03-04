Juanlu y la interminable resaca del derbi: "Si la mía fue expulsión, la de Antony..."

El canterano del Sevilla FC compara la acción que le costó la segunda amarilla ante el Alavés en el minuto 17 con el pisotón que el extremo brasileño del Real Betis le propinó a Oso en El Gran Derbi cuando cargaba ya con una amonestación

El Sevilla FC ha completado este miércoles su segundo entrenamiento -con un día de descanso entre medias- después de El Gran Derbi del pasado domingo. Cerca de 72 horas después de la conclusión del partido en el Estadio de La Cartuja, la resaca aún burbujea, ya que fueron varios los focos de polémica tanto dentro como fuera del terreno de juego.

De todo ello ha hablado Juanlu Sánchez, que ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. El '16' blanquirrojo cree que el regusto que deja el empate es agridulce porque cree que estuvieron muy cerca de llevarse los tres puntos. Además, se ha mojado con la acción en la que el Sevilla FC reclamó la expulsión de Antony dos Santos por doble amarilla, ya que su pisotón a Oso fue casi idéntico al que le costó al quinteño la roja sólo dos semanas antes -en el minuto 17' del duelo con el Alavés-.

Juanlu compara el pisotón de su expulsión ante el Alavés con la acción de Antony sobre Oso

"A ver, partiendo de la base que sé que el día del Alavés me equivoco y que lo mío es amarilla, yo pienso que son jugadas muy similares. No estoy diciendo que los árbitros estén conspirando contra nosotros ni nada de eso, pero es verdad que pienso que son dos jugadas muy similares. Si la mía es segunda amarilla... pues la del otro día podría haber sido segunda amarilla perfectamente".

Juanlu hace balance del 2-2 en el derbi: "Agridulce pero positivo"

"Creo que el sabor que nos deja es un poco agridulce, porque es verdad que se nos pone el partido un poco complicado en la primera parte pero el equipo se repone bien, consigue empatar y son sensaciones encontradas porque estábamos cerca de la victoria. El punto es positivo por la forma en la que se sacó el empate", ha analizado a posteriori Juanlu Sánchez sobre la reacción ante el Betis levantando un 2-0 al descanso.

"El equipo nunca bajó los brazos y mantuvo el orden, que a lo mejor es lo que nos ha faltado en otros partidos que nos hemos puesto por debajo en el marcador. Una vez que igualas, el equipo lo que quería era ganar, pero el punto es bastante positivo", ha insistido a la pregunta de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo sobre las claves de esa buena segunda parte. "Desde el orden, creo que somos un equipo bastante peligroso", ha continuado después al volver a ser cuestionado por el mismo asunto.

"Yo creo que, sobre todo, demostramos que nunca nos rendimos y que lo vamos a dejar todo por la camiseta que llevamos, ya sea el resultado que sea. Pero creo que también demostramos un buen fútbol, demostramos que podemos jugar bastante bien. Y yo creo que ese es nuestro mensaje a la gente: que crean en nosotros, que nosotros nos vamos a dejar todo por el Sevilla FC", ha querido transmitir Juanlu a los críticos y a los pesimistas.

El gesto del Sevilla FC con los aficionados que denunciaron mal trato en los accesos a La Cartuja

"Yo lo sé porque mi hermano, mi primo y algunos amigos iban al partido en ese corte. La verdad es que lo veo injusto. Yo creo que el trato al aficionado debe ser siempre el mejor. Siempre que tiene que haber unas medidas de seguridad; pero al aficionado, que es la base del fútbol, se le tiene que tratar siempre bien. Y yo creo que el gesto del club en este caso (abonar las entradas a los afectados) me parece algo espectacular".

Juanlu manda mensajes de apoyo para Almeyda y para Isaac Romero

"Lo especial fue que vivimos una semana con mucha tranquilidad, que no hicimos entrenamiento a puerta abierta y que nos centramos en una buena semana normal de trabajo. Eso fue lo más especial que hubo, quitando lo motivacional y lo mucho que lo vive siempre Matías. En parte, también queríamos dar el máximo por él, que injustamente no pudo estar con nosotros. Pero no hubo nada especial, fue una semana con mucha normalidad. De entrenamientos normales".

"A Isaac lo conozco desde hace mucho tiempo, así que siento una alegría muy grande por él. Se lo merece más que nadie. Y le llega ahora que lo está pasando un poco peor porque no ha contado con los minutos que a lo mejor él quería. Él siempre ha estado entrenando al máximo nivel, siempre con una sonrisa en la cara. El gol demuestra lo que es él: que nunca se va a rendir. Se dejará la vida por el Sevilla FC".