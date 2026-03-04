Nikita Haikin, inevitable competencia para Orjan Nyland, portero del Sevilla FC que ya suma tres meses sin jugar

Haikin es uno de los héroes del Bodo/Glimt, el equipo de moda en Europa, mientras que Nyland cumple este miércoles tres meses sin disputar ni un solo minuto y el nivel de Vlachodimos invita a pensar que no jugará más antes de ir con Noruega al Mundial 2026

Nyland ha sido titular con Noruega durante toda la fase de clasificación para el Mundial, pero no juega con el Sevilla FC desde diciembre.Imago

No pinta nada bien las cosas para Orjan Nyland, que cumple este miércoles tres meses sin jugar. Teniendo en cuenta lo mucho que se juega el Sevilla FC en este tramo final de LaLiga EA Sports, con +6 el descenso a falta de 12 jornadas, y el extraordinario nivel de Odysseas Vlachodimos, premio a la Mejor Parada en febrero y nominado por lo mismo en enero, cabe entender que el meta nórdico tendrá muy difícil volver a jugar en lo que resta de una temporada que acaba con el Mundial de 2026 que acogen Canadá, Estados Unidos y México.

La nacionalización de Nikita Haikin, un problema para Orjan Nyland

En esta cita mundialista, la primera oportunidad y seguramente la última para el cancerbero de 35 años, Nyland parte como teórico portero titular de la selección de Noruega. O, al menos, ése ha sido el rol que el seleccionador Stale Solbakken le ha mantenido... hasta el momento.

Evidentemente, su larga inactividad en el Sevilla FC es un problema que no está pasando desapercibido en su país, donde se ha encontrado con una amenaza en el poderoso efecto mediático del Bodo/Glimt: el guardameta Nikita Haikin, con actuaciones brillantes en la UEFA Champions League ante rivales como Manchester City, FC Inter de Milán o Atlético de Madrid.

Haikin lleva más de un año tramitando la adquisición de la ciudadanía noruega y la Federación Noruega de Fútbol (NFF) ha admitido que están en ese proceso de espera a que sea seleccionable. Nacido en Israel hace 30 años, también posee los pasaportes ruso y británico. Incluso estuvo a punto de debutar con Rusia, pues fue convocado por el seleccionador Valeri Karpin en octubre de 2021 sin llegar a debutar, lo que le facilita su posible salto a la portería del país nórdico.

En Noruega lleva jugando desde que en 2019 recaló en el Bodo/Glimt y volvió en 2022 tras pasar un año en el Bristol City. Empezó su carrera en Inglaterra, en las canteras de Porstmouth y Chelsea; completando su formación en Nacional de Madeira (Portugal), en el Marbella FC (España) y en los filiales del Mordovia y el Kuban (Rusia). Desde allí se fue a Israel para militar en el Bnei Yehuda y en el Hapoel Kfar Saba antes de su experiencia nórdica.

Nyland no juega con el Sevilla FC desde el 4 de diciembre y viendo el nivel de Odysseas Vlachodimos...

Orjand Nyland sólo suma 540 minutos repartidos en seis encuentros oficiales y no juega desde el 4 de diciembre de 2025, en el 1-2 ante el modesto CD Extremadura de Segunda RFEF. Aunque se quedó como el teórico titular para la Copa del Rey después de ser desbancado en LaLiga, se perdió por una lesión muscular el choque del 14-D en el que el Sevilla FC fue eliminado por el Deportivo Alavés en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Tras aquella derrota por 1-0 en la eliminatoria a partido único disputada en el Estadio de Mendizorroza, no ha tenido más oportunidades hasta el día de hoy pese a estar disponible. Ni con el Sevilla FC ni con su selección, porque la última Ventana FIFA antes de la que habrá ahora en marzo tuvo lugar en octubre de 2025. Ahí ya había perdido el puesto en favor de Vlachodimos tras disputar las cuatro primeras jornadas ligueras y las dos primeras rondas coperas; pero se mantuvo como titular con Noruega en toda la Fase de Clasificación para el que será su primer Mundial en 28 años.