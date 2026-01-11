Crece la presión con Nyland desde Noruega: "El Sevilla le está buscando equipo"

El cuerpo técnico de la selección noruega, donde entienden que habrá movimientos en enero, lanza un aviso al meta sevillista que puede condicionar la decisión del nórdico en este mercado y la planificación sevillista

A partir del pasado 1 de enero, Orjan Nyland puede negociar libremente con cualquier equipo al terminar contrato el 30 de junio y no existir en principio intención del Sevilla de ampliar su vinculación a sus 35 años una vez que ha perdido completamente el protagonismo en Nervión.

De ese modo, todo apuntaba a que el meta saldría gratis en verano después de que su entorno asegurara a ESTADIO Deportivo de que no se planteaba abandonar el Ramón Sánchez-Pizjuán en enero a pesar de su rol secundario a la sombra de Vlachodimos, de no disponer de la Copa para gozar de minutos y de la proximidad del Mundial.

Y es que, a priori, Nyland no temía por su puesto en la portería nórdica por su titularidad indiscutible, pero ahora le ha llegado un aviso desde Noruega que cuestiona oficialmente su condición de intocable para el seleccionador Stale Solbakken, que sí lo ha defendido en más de una ocasión y lo considera uno de los responsables de la clasificación para la cita mundialista.

Advertencia a Nyland del entrenador de porteros de Noruega

Así las cosas, el entrenador de portero del combinado noruego, Frode Grodas, ha lanzado una advertencia pública al portero sevillista en el medio Dagbladet, donde afirmó que no tiene el puesto asegurado para la competición mundialista si no goza de minutos de aquí al momento de tomar una decisión definitiva.

“Creo que Orjan puede con esto, pero no queremos que sea como ahora. Queremos ir al Mundial con porteros que jueguen con regularidad”, señaló el miembro del cuerpo técnico, que dejó claro que Nyland no es ajeno a esta situación y conoce las consecuencias de no jugar en vísperas del mundial.

“Si Orjan juega mal en marzo, él sabe lo que va a pasar. Y yo lo sé. Entonces se abrirá el camino para otros, porque si no juega en su equipo, tiene menos posibilidades de ganarse un puesto", señaló Frode Grodas, que entiende que saldrá en enero del Sevilla para ser protagonista en otro destino. "Supongo que le están buscando un nuevo club, pero tienen que encontrar el adecuado para que tenga continuidad a un buen nivel", señaló Grodas en unas palabras que pueden condicionar la decisión de Nyland en este mercado y a la par la planificación sevillista.

Su hipotética salida en enero no supondría necesariamente la llegada de otro portero

De este modo, ya no se descarta la posibilidad de que lo estén moviendo en el mercado internacional y que abandone Nervión en este mes, lo que no supondría necesariamente la llegada de un nuevo portero, pues se promocionaría con casi toda seguridad a Alberto Flores, que cuenta con la confianza del club y del cuerpo técnico.