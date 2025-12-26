Cuenta atrás para Nyland por la postura firme del Sevilla

El portero noruego pretende permanecer en enero en Sevilla y podrá negociar libremente su salida en verano ante a postura adoptada por el club nervionense

El futuro de Nyland en el Sevilla se encuentra en el aire y la cuenta atrás para su marcha se activará en el mes de enero por la fecha de caducidad de su contrato. En Nervión planean cambios en la portería para la temporada próxima que incluye una renovación sin la presencia del noruego y la intención a priori de retener a Vlachodimos, lo que, no obstante, no será una tarea sencilla.

Así las cosas, el meta noruego termina contrato el 30 de junio de 2026 y, a día de hoy, en Nervión no existe la intención de renovar su contrato a los 35 años para no cometer el mismo error de Víctor Orta con Álvaro Fernández más allá de que se trate de casos muy distintos por el peso de cada uno en el vestuario y su bagaje.

En este sentido, en Eduardo Dato se tiene en alta estima a Nyland por lo que ha sumado y su compromiso con el club, pero a día de hoy deportivamente ocupa un segundo plano por la irrupción de Vlachodimos y carece de sentido pillarse los dedos con su continuidad, por lo que ahora esa puerta está completamente cerrada.

Nyland podrá negociar libremente con cualquier club a partir del 1 de enero

De este modo, a partir del 1 de enero, el meta nórdico podrá negociar con cualquier club libremente para continuar con su carrera, porque, a día de hoy, la intención es que continúe hasta la conclusión de su contrato, idea en el que coinciden por ahora tanto el club como el meta.

Semanas atrás se habló de que Nyland pretendía salir en enero para disfrutar de más protagonismo de cara al Mundial, pero el entorno del portero aseguró a ESTADIO que, pese a su suplencia, no se plantea actualmente cambiar de aires en la próxima ventana a pesar de que, sin la Copa, solo jugará en el caso de que se lesionara el internacional heleno.

Su presencia en el Mundial no corre peligro

No obstante, su presencia en la cita mundialista no corre peligro aunque no juegue, porque ha mantenido su vitola de titular indiscutible con un rol secundario para Almeyda, pues Vlachodimos es completamente intocable en la portería sevillista.

Nyland aterrizó en el Sevilla el verano de 2023 con el cartel de suplente de Dmitrovic, pero aprovechó las oportunidades de las que dispuso por lesiones y terminó con convertirse en titular indiscutible en Nervión. Protagonismo que prolongó en el arranque de este curso por los problemas para inscribir a Vlachodimos por el límite salarial, pero una actuación discutida ante el Elche le abrió la puerta al internacional heleno hasta hoy.