Un visitante últimamente molesto en el Sánchez-Pizjuán

Los 'babazorros' han sumado en cuatro de las cinco comparecencias más recientes en Nervión, donde, hasta comienzos de esta década, había perdido 14 de 16 veces

El Deportivo Alavés, que el sábado juega su encuentro de la vigésima cuarta jornada de LaLiga en el campo de un Sevilla FC con dudas tácticas, ha puntuado en cuatro de sus cinco últimas visitas a un estadio en el que, hasta el inicio de la presente década, había perdido catorce de sus dieciséis partidos. Entre la derrota por la mínima, con gol de Carreño, en el partido de Segunda división de la temporada 1928/1929 y el 2-0 encajado en 2019 -tantos de Roque Mesa y Sarabia-, el cuadro 'babazorro' sólo había logrado un empate y una victoria en el campo nervionense.

Un doblete de Echeandia superó el gol del local Juan Arza (1-2) en la Liga 1954/1955 y, en la campaña 1999/2000, Kodro adelantó de penalti a los vitorianos, remontaron los sevillistas mediante Juan Carlos y Zalayeta e hizo Astudillo el 2-2 final en la prolongación, relata Efe. En la temporada 19/20, se quebró ese dominio sevillista con el empate a uno sumado por el Alavés gracias a Joselu, que igualó el tanto del local Ocampos, y, en la última jornada de la Liga siguiente, Papu Gómez dio al Sevilla en el alargue su última victoria de la serie.

Laguardia y Joselu adelantaron por dos veces a los 'babazorros' en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la campaña 21/22, aunque Ocampos y Rakitic igualaron el tanteo (2-2); la segunda victoria del Alavés en 'La Bombonera' fue el 2-3 de la temporada siguiente: Tenaglia y Kike García pusieron el 0-2, Rafa Mir y Ocampos empataron y desequilibró Duarte el duelo en los minutos finales. El precedente más cercano, el pasado Domingo de Resurrección, se saldó con un empate a uno en el que Peque adelantó a los sevillistas y Kike García hizo el gol visitante.

Un triunfo, un empate y cuatro derrotas en los seis cruces totales

Acudiendo al balance global de enfrentamientos entre hispalenses y vitorianos, la escuadra andaluza solamente ha ganado una y empatado otra de las seis últimas veces en que se han cruzado ambos, con cuatro derrotas blanquirrojas. Tres de ellas fueron en Mendizorroza (1-0 en los dieciseisavos de final de la vigente Copa del Rey, más los ligueros 2-1 en la 24/25 y 4-3 en la 23/24), más el mencionado 2-3 de hace dos campañas. Antes de eso, los sevillistas habían encadenado diez duelos oficiales sin perder ante los alavesistas, que han ido de menos a más en sus enfrentamientos para convertirse en un rival temible a orillas de Eduardo Dato.